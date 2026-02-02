Vicsorog a forint – nézze csak, mennyiért adják az eurót!

Nagyrészt erősödést jelzett a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hét órakor 380,91 forinton jegyezték a reggel hét órakor feljegyzett 381,83 forinthoz képest, míg a dollár jegyzése 322,35 forintról 323,14 forintra változott, a svájci frank árfolyama pedig a reggeli 416,83 forintos szintről 413,99 forintra változott.