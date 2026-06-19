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Befektetés Forint

Vigyorog a forint: ennyiért adják péntek este az eurót

mfor.hu

Jó napja volt a forintnak.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,44 forintról 351,99 forintra változott este hat órára, napközben 351,63 forint és 353,75 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 382,59 forintról 380,03 forintra süllyedt, míg a dolláré 309,33 forintról 307,05 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1428 dollárról 1,1463 dollárra változott.

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