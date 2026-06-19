Vigyorog a forint: ennyiért adják péntek este az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,44 forintról 351,99 forintra változott este hat órára, napközben 351,63 forint és 353,75 forint között mozgott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
A svájci frank jegyzése a reggeli 382,59 forintról 380,03 forintra süllyedt, míg a dolláré 309,33 forintról 307,05 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1428 dollárról 1,1463 dollárra változott.