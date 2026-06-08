Vihar készülődhet az aranypiacon – kiadták a figyelmeztetést

4600 dollár unciánként. Ettől az árszinttől éppen csak egy hajszál választotta el az arany világpiaci jegyzését a határidős piacon május utolsó kereskedési óráiban. De ez azóta már a múlt. Legalábbis júniust már inkáb 4550 dolláros szint közelében kezdte a legfényesebb nemesfém, de az árfolyam hamar egészen a 4450-4460 dollár közötti ártartományig szédült a június eleji kereskedésben.

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Beeshet az áltag alá az arany

Ha az Arany Világtanács figyelmeztetése valósággá válik, akkor mindez még semmi ahhoz képest, ami az arany árfolyamára várhat – írta oldalán a Privátbankár.. Az aranyló fém, és úgy általában a nemesfémek piaca már egyébként is hónapok óta eladói nyomás alatt áll, köszönhetően a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott iráni háborúnak, de az aranyra most még akár egy újabb, méretes korrekció is várhat.

Az Arany Világtanács a június legelején megjelent elemzésében rámutatott, hogy az arany a múlt héten ismét tesztelte és megtartotta a 200 napos mozgóátlagát, amely egy márciusban kialakult technikai támaszként funkcionál.

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A szakértők szerint ez egy kulcsfontosságú árszint a nemesfém számára. Kiemelték:

“a 200 napos átlag alatti tartós elmozdulás fokozódó lefelé mutató kockázatokat jelezne, ami egy potenciálisan elhúzódóbb korrekció előtt nyithatná meg az utat” – áll a szervezet friss kimutatásában.

Az elemzés hozzáteszi, hogy a rövid távú momentum javulást mutat, most annak megerősítésére várnak a piaci szereplők, hogy egy tartósabb bázis van-e kialakulóban az árfolyamban.

Arról, hogy milyen, régen látott kritikus szintre szédülhet az arany világpiaci ára további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.