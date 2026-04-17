Visszanyerte erejét: hódító útra indul a platina?

Öt hetes lokális csúcsra ért nemrég a platina világpiaci ára. A nemesfém unciánkénti jegyzése a 2100 dollár környéki szinteket, sőt a hét második felében az e feletti intervallumokat is ostromolta.

Gyorsan felpattant idei mélypontjáról

Az ipar gyémántjaként is nevezett fém alaposan kivette a részét a nemesfémek piacán végbement általános felfutásból, melyet az fűt, hogy van remény a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésére. Az Egyesült Államok és Irán is jelezte tárgyalási szándékát egy tartós tűzszünet kidolgozása érdekében, még a jelenlegi kéthetes fegyvernyugvás lejárta előtt. Fentiek az árfolyam alakulásában is visszaköszönnek:

március utolsó harmadában még idei mélypontján, mintegy 1700 dollárnál járt a platina unciánkénti jegyzése, ahonnan aztán éles fordulattal kezdetét vette a fémet április közepére 2150 dollárig repítő kedvező trend.

