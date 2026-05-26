Visszavette az irányítást a forint

Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 356,97 forintról 356,33 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,22 forint és 357,29 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 391,79 forintról 390,15 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,92 forintról 306,65 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1630 dollárról 1,1620 dollárra változott – írja az MTI.
