Vonzerő: pofon csattant, de újra belehabarodtunk a csillogó fémbe

Az arany világpiaci ára egész áprilisban egy mindössze másfél százalékos csökkenésen ment keresztül, ez mégsem szegte kedvét a befektetőknek. Az Arany Világtanács, az úgynevezett World Gold Council (WGC) lehutóbbi adatai alapján a legfényesebb nemesfém esetében a háttérben éles, pozitív folyamatok mentek végbe.
Megint zsákolták
Múlt hónapban az arany hátterű ETF-ekbe áramló tőke globális szinten meghaladta a:
- 6,6 milliárd dollárt, ami több mint
- 45 tonna mennyiségű keresletet jelentett a negyedik hónapban.
Ennél nagyobb értékben idén egyedül januárban vonzottál be ezek a termékek a kereskedők pénzét. Akkor összesen majdnem 19 milliárd dollárnyi pénz vándorolt be ezekbe a tőzsdei alapokba. Történt mindez azután, hogy márciusban már azt találgatták a nemesfémpiac szereplői, hogy alaposan derékba törhetett az arany népszerűsége, hiszen az idei harmadik hónapban vaskos kiáramlás volt megfigyelhető.
Ekkor sokkoló, majdnem 12 milliárd dollárnyi tőke párolgott el ezekből as befektetésekből.
