Zsiday Viktor: nincs ok félelemre, ha a kormányzatok nem rontják el

Megpróbálom leírni, hogy mit szoktam válaszolni a főbb kérdésekre.

Elöljáróban két dolog:

Soha nem mondd, hogy soha, hiszen bármi megtörténhet, nyilván fogalmam sincs a jövőről, amit leírok nem szentírás, de a saját és a történelmi tapasztalatok alapján azért elég jó eséllyel lehet következtetni arra, hogy mi várható. Nem világvége van, hanem háború. Szerencsés esetben villámháború. Ebből kell kiindulni.

És a jellemző kérdéskörök:

Lehet, hogy az állam nem tudja/akarja kifizetni a (lakossági) állampapírjaimat?

Aligha. Saját devizában, különösen a lakossága felé eladósodott állam, különösen ha a jegybank kooperál, nem nagyon tud csődbe menni, ugyanis enyhe túlzással a jegybank annyi pénzt nyomtathat, amennyit akar. Azt szoktam mondani (ismét kis túlzás), hogy utoljára saját devizában a lakossága felé állampapír ki nem fizetést 1999-ben láttam, amikor Borisz Jelcin annyira részeg volt, hogy nem tudta kiadni az utasítást az egyébként sem létező államapparátusnak - ettől mi igen messze vagyunk. Ráadásul a magyar jegybank által most bevezetett intézkedések szinte korlátlanra növelik a kormányzat pénzügyi mozgásterét.

Lásd itt.

Na jó, de a pénznyomtatásból nem lesz infláció?

Elsőre nem, később meg majd kiderül. De ha felgyullad a házam, akkor nem foglalkozok mással, csak a tűzoltással. Ha közben szögbe lépek emiatt, azzal sem. Majd később kezeljük, ha lesz. Ez a kisebbik baj.

Védőmaszkos embert ábrázoló falfestmény előtt egy járókelő Milánóban 2020. március 16-án, amikor a tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedésének megfékezésére vesztegzár van érvényben egész Olaszországban. MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani Védőmaszkos embert ábrázoló falfestmény előtt egy járókelő Milánóban 2020. március 16-án, amikor a tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedésének megfékezésére vesztegzár van érvényben egész Olaszországban. MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani

Talpra áll még ebből a világgazdaság?

Igen. Ilyen gyors és mély recesszió tényleg csak hirtelen háborús helyzetekben tud létrejönni, békeidőben nem nagyon, de ebből elhúzódó, sokéves válság csak akkor lehet, ha a kormányzatok nagyon elszúrják a gazdasági válaszokat. Egyelőre úgy tűnik, hogy szinte minden országban (imádkozzunk, hogy nálunk is mihamarabb!) gigantikus állami költekezéssel ellensúlyozzák a példátlan gazdasági visszaesést. Ha így tesznek, akkor a vírus-helyzet javulásával 2021-től ismét emelkedő gazdasági pályára kerülhetünk mi is, mások is.

De legyőzhető ez a vírus?

Nem vagyok epidemiológus, de a kínai tapasztalat alapján igen, 6-8 hét alatt szinte teljesen. Arra azonban számítani kell, hogy amíg nincs oltás, vagy hatékony gyógyszer, addig időleges fellángolások lesznek, de ezek kezelhetőek. Lehet, hogy lesznek időszakok, amikor mindenkinek kötelező lesz maszkban járni, és lehet, hogy újabb, kisebb léptékű ideiglenes, lokális korlátozások is lesznek, de ha van gyors teszt, ha sokat tesztelünk, és nyomon követjük a fellobbanásokat, akkor szép lassan majdnem normális kerékvágásba térhet vissza az élet. Ha nem is 100%-ra, de már akár júniustól 80%-ra. És valószínű, hogy Európát hónapokra, vagy akár egész 2020-ra teljesen be kell zárni majd a kevésbé fejlett országok elöl, ahol nem fognak tudni fellépni a járvánnyal szemben.

És akkor ez azt jelenti, hogy a gazdaság nem omlik össze teljesen? Vegyek részvényeket?

Erről részletesen írtam itt.

Egyébiránt pedig nagyon bölcsen azt mondta Warren Buffet, hogy a befektetések kapcsán "félj amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek". Most úgy látom mindenkinek eléggé tele van a gatyája. Nem most kell megijedni, ahhoz már valószínűleg késő van. Ettől még a következő hónapokban persze nyugodtan mehetnek lefelé a részvényárak, de esélyes, hogy százalékosan az árzuhanás nagy része megvolt.

Nem tűnik el az össze megtakarításom? Ne vegyem ki a pénzem a bankból?

És hova rakod? A párnacihába? A készpénz indirekt módon pont ugyanúgy az állam tartozása feléd, mint a bankszámlán lévő pénz (100 000 euróig), mert ekkora összegre az állam vállal garanciát. Ráadásul a jegybank láthatóan segíteni fogja a bankokat, hogy átvészeljék a nehéz időszakot. Nem valószínű, hogy bármelyik magyar bank csődbe menne.

Nem lesz nálunk is ugyanaz, mint az olaszoknál?

Nem vagyok szakember, de nem hiszem. 1-2 ezer fertőzött lehet jelenleg szerintem, és az egyre szigorúbb rendelkezések miatt a vírus nem tud már nagyon szaporodni, pláne nem exponenciálisan. Nem teszteltünk eleget, nem követtük rendesen a fertőzési szálakat az elején, és nem állítottuk meg a vírusimportot, de mivel kevés az eset, ezért a karantén hatni fog.

És akkor mi lesz itthon?

Reményeim szerint áprilisban tetőzik a járvány, és május-júniustól már a korlátozások lassú feloldása lesz jellemző, de a külföldi utazások még elmaradhatnak, és lesznek bizonyos korlátozások (pl. konferenciák nuku, beutazási tilalmak sok országból, kötelező maszkviselés, sokszereplős események tiltása, ilyesmik). Folyamatos, nagymértékű tesztelés lesz ha azt akarjuk, hogy a helyzet stabilizálódjon.

Nem fog összeomlani a forint?

A devizák ára egymáshoz képest értelmezhető. Ha az egyik országban nagyobb a kamat, jobb a gazdaság, kiegyensúlyozottabb a fejlődés, akkor annak devizája erősödik a másikhoz képest. Most a világon szinte minden ország ugyanazt fogja csinálni: pénzt nyomtat, és abból költekezik, ez alapvetően rossz egy devizának, de ha mindenki ezt csinálja, akkor melyik deviza a rossz? Ez a rusnyák szépségversenye, nehéz megmondani ki nyer. Nyilván fel tud menni a forint az euróhoz képest 360-ra, akár 400-ra is, de sok értelme nincs. A 2008-as válságban, sokkal rosszabb helyzetben voltunk, akkor kb. 30%-ot gyengült, de aztán annak nagy részét végül visszaerősödte. Most sokkal kisebbnek kellene lennie a reakciónak.

És akkor devizakorlátozás sem lesz?

Sok értelmét nem látnám, és a magyar gazdaság eléggé integrált az európaiba, úgyhogy ha lenne, sem lenne sokáig fenntartható.

Összefoglalva: ha a kormányzatok nem rontják el (és egyelőre úgy tűnik, hogy lassan és kelletlenül bár, de cselekszenek, bár a kormányzati gazdasági fellépés idehaza még mindig nagyon hiányzik, és napról napra több kárt okoz hiánya), akkor nincs ok félelemre, a pénzügyi rendszer fennmarad, nem sérül, nem veszik el senkinek se az állampapírban, se a bankban tartott pénze. Sőt, aki bátor, az idei évben lehet, hogy olyan olcsón vehet részvényeket, mint utána sok évig sem...