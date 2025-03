A volt jegybankelnök elmondta, szerinte miért drágák az élelmiszerek

Bod Péter Ákos volt a Klasszis Klub Live vendége március elején: a szakember és Csabai Károly főszerkesztő egyebek mellett arról beszélgettek, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek a jegybankelnökváltásnak, hogyan reagáltak erre a piacok, emellett szó esett a monetáris politika és a gazdaságpolitika összefüggéseiről, valamint Bod Péter Ákos saját jegybankelnöki tapasztalatairól is:

Figyelmeztetett: „A haveri kapitalista szisztéma visszahúzó hatása középtávon bontakozik ki.” Szerinte a túlárazott beruházások, a kiszorított versenytársak és a csökkenő minőség hosszabb távon gyengítik a gazdaság teljesítményét, miközben a felszínen az állami költés még akár növekedési látszatot is kelthet.

A termelői árak alakulása alapján a szakember arra következtet, hogy nem a kiskereskedelemben keresendő az áremelkedések elsődleges oka. Példaként említi: 2025 januárjában az ipariár-index 9 százalékos volt, a hazai értékesítés árszintje 6, a kivitelé 10,6 százalékkal nőtt. Az építőipari árak 2023-ban 15,9, 2022-ben 24,5 százalékkal emelkedtek, és még tavaly is folytatódott a drágulás. Mindez szerinte nem szokványos, tekintettel a gyenge keresletre és a visszafogott gazdasági teljesítményre.

Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a lapunkhoz hasonlóan a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron megjelent elemzésében a februári inflációs adatokra reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország továbbra is az uniós rangsor élén áll : a fogyasztóiár-index 5,6 százalék volt, az élelmiszereké 7,1, miközben az EU átlaga 2,7 százalék. Szerinte ez „önmagában kellemetlen a kormányzatnak, de főleg úgy, hogy egészen más üzenetek szerepeltek az országos méretű propagandában: sikerek, jó hírek, gazdasági repülőrajt.” A kontraszt nyomán a kormány korábbi passzivitása után lépéskényszerbe került, először a nyugdíjasoknak szánt vásárlási kedvezmény ötlete merült fel, majd bejelentették az árrésstopot 30 élelmiszerre.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!