Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Benchmark beruházás Hitel Kis- és középvállalatok Otthon Start Bod Péter Ákos

Beruházási problémára likviditási válasz? Bod Péter Ákos a 3 százalékos hitelekről

mfor.hu

A megszűnés határán billegő cégeknek jól jöhet az új 3 százalékos hitel, de a kettős kamatrendszer problémái ettől még fennállnak. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása.

Még nem érezzük a 3 százalékos kamattal elérhető lakáshitel valódi hatásait, de máris itt a következő támogatott konstrukció. Vajon élénkítheti a beruházási kedvet az újonnan bejelentett intézkedés? – teszi fel a kérdést Bod Péter Ákos a Privátbankáron megjelent cikkében. 

2022 nyarától trendszerűen csökkennek a magyarországi beruházások, mind az állami körben, mind pedig a vállalati szférában. A banki hitelezési adatok is azt mutatják, hogy az üzleti szereplők hitelfelvételi kedve gyenge, csupán a lakossági ügyfeleknél mutatkozik hiteligény, mégpedig elgondolkoztatóan nagy ütemben. A kormány a választásokra is tekintettel a lakástulajdonhoz jutást újabb kedvezményekkel serkenti, a 3 százalékos fix kamatozású hitelezés révén – az adna növekedési impulzust az építőiparnak is.

A fennálló magasabb kamatszint mellett azonban jelentős állami támogatást igényel az ilyen konstrukció működtetése. Politikailag mindenképpen vonzó, hogy a bejelentéskor azonnal, és a konstrukció beindulásakor folyamatosan jelentkezik a hangulatjavító előny, míg a költségvetési terhek később kezdenek sokasodni. Ugyanakkor további makrogazdasági hatások is fellépnek, így az érintett területen, ez esetben a lakáspiacon és az építőipar érintett területein a kereslet nagymértékű növekedése ingatlanáremelkedést okoz, ennek jeleit már látni.

A kormányfő és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének közös bejelentése szerint a vállalati körben a korábbinál tágabb körre terjesztik ki a kedvezményes kamatozású likviditási típusú hitelezést. A Széchenyi Kártya Program keretein belül az eddig is működő konstrukciók (a Széchenyi Kártya MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitelek, továbbá a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+) kamata csökkent 3 százalékra. E hiteltermékeknél 1 millió és 250 millió forint közötti az ügyfelenkénti kerethitel. Vajon hoz-e változást a lanyha beruházási aktivitás terén ez a korrekció?  A kkv-szektorban eddig is élt a rögzített 3 százalékos kamatozású hitelhez jutás, de az nyilván jelentős új elem, hogy az új konstrukcióban a hitel szabad felhasználású, és nem csak a beruházási tevékenységre irányul.

Elgondolkoztató, hogy rendben van-e az a gazdaság, amelyben a kis és közepes vállalkozások hitelaktivitása ekkora mértékben kötődik valamilyen gazdaságpolitikai célhoz. A kkv-szektor a legtöbb országban alapvetően a belső piacra koncentrál, bedolgozik a nagyobb vállalatok értékláncaiba, kisebb részt maga is részt vesz a külkereskedelemben, a földrajzi rádiuszán belül. Az utóbbinál hasznos lehet nemzetgazdaságilag a szubvenció, hogy a mérethátrányt mérsékelje az állami támogatás. A nagyvállalati körbe való bekapcsolódást is lehet elvileg támogatni, de a gyakorlatban a termelési láncokba való belépés inkább akkor vesz lendületet, ha a nagyvállalatoknak érdekük a helyi cégek bevonása, például azért, mert az állam előír helyi beszállítói hányadot (local content). Nem tudni, hogy a magyar állam a nagyvonalú állami szubvenció nyújtásakor az ide belépő kínai, koreai és egyéb cégeknél előírt-e hasonló feltételt, de az eddig tapasztalatok szerint nagyon csekély a helyi beszerzési hányad.

Beruházás helyett likviditás-javítás – a megszűnés határán billegő cégeknek

Ugyanakkor a most bejelentett változások lényegében a likviditási hitelhez jutást teszik olcsóbbá. Ez kedvezmény az érintett vállalkozásoknak, noha egy normálisan működő cégnek eddig sem volt sok panasza a forgóeszközök, bérek hitelezésére. 

A bejelentést követő szakmai vitákban rendre elhangzott konferenciafórumokon és főleg a szünetben, hogy az olcsóbb likviditási hitelezés most azoknál a cégeknél hoz némi könnyebbséget, amelyek a megszűnés határán billegnek. A kormányzat nyilván örül annak, hogy politikailag érzékeny időkben a törékeny helyzetű vállalkozások kapnak olcsó likviditást, és nem éppen most bocsátanak el munkásokat. Az ipari adatok trendje szerint ilyen gyenge konjunktúra mellett nincsen nagyobb létszámigény, a foglakoztatási kérdés valóban mind súlyosabb.

Természetesen ez az újabb állami intervenció egy újabb gazdasági területre viszi át a kettős kamatrendszer problémáit, hiszen a szokásos banki forgóeszközhitelezési viszonyokban egy új elem a rögzített 3 százalékos kamat. Az MNB mozgásterét tovább szűkíti, mert megint némileg kisebb területre szorul a maga forint-kamatainak a gazdaságszabályozó hatása.

A teljes cikket a Privátbankár oldalán olvashatják el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

A KSH által jelentett inflációs mutató nem változott – de ez vajon magára az inflációra is igaz? Sok a zavaró és torzító hatású körülmény, az inflációs érzékelés is jóval nagyobb a hivatalos árindexnél. 2026 indulása és nyara egészében is tele van rizikókkal – nemcsak az ármozgásokban eshetnek meg fura fordulatok. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása.

Bod Péter Ákos: Lábadozik Európa beteg embere?

Hiába látszanak régóta a veszélyes függőségek, a magyar ipar nem vált kellően diverzifikálttá, és így ciklusállóvá. Mi történt a német gazdaság fontos ágazataiban az elmúlt években? Milyen nagy átrendeződési folyamatok zajlanak a német ipari szerkezeten belül, és hogyan hat mindez Magyarországra? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Hitelezés: vonakodó vállalatok, kockázatvállaló háztartások

Bod Péter Ákos: A múlt tanulságai figyelmeztetnek a hitelezési rohamra

A személyi hitelezés újra szárnyal, a lakáshitelek átlagos összege soha nem látott szintre emelkedett, miközben a vállalati hitelezés továbbra is visszafogott. Miért lehet ez kockázatos a múlt tapasztalatai alapján? Hogyan hat mindez a gazdasági növekedésre, a lakásárakra és a háztartások eladósodottságára? És milyen párhuzamok fedezhetők fel a korábbi hitelpiaci ciklusokkal? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Bod Péter Ákos: Amikor a kormány támadja a jegybank vezetőjét

Bod Péter Ákos: Amikor a kormány támadja a jegybank vezetőjét

A Federal Reserve rekordvesztesége, a székházépítési kiadások elszállása és a kamatszint körüli vita adta meg az ürügyet Donald Trumpnak: készül Jerome Powell jegybankelnök leváltására. Miért nem csupán amerikai belügy ez? Hogyan hathat a világpiacra és a hosszú amerikai hozamokra a független monetáris politika megrendülése? És miért vet fel párhuzamokat a magyar helyzettel? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Bod Péter Ákos: Adóssághegyek tornyosulnak – omlásveszély?

A magyar gazdaságra leselkedő számos veszély között ismét az első helyekre került az államadósság finanszírozásának ügye.

Bod Péter Ákos: ide jön a cím

Bod Péter Ákos: A KSH szerint jól élünk – akkor miért fáj minden bevásárlás?

Áttörés a kereseteknél, vagy csak optikai csalódás? A bruttó átlagbér áprilisban átlépte a 700 ezer forintot, a reálkeresetek pedig több mint 5 százalékkal emelkedtek – de miért keres mégis a dolgozók fele nettó 400 ezer alatt? Hogyan lehetséges ez ilyen dinamikus bérnövekedés mellett? És ha valóban javulnak a számok, miért nem érződik a gazdaság élénkülése? A válasz a módszertanban, a közpolitikában és a vállalati túlélési stratégiákban rejlik. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Az infláció lélektani jelenség is – itt és most különösen

Bod Péter Ákos: A gazdaság hűl, az árak melegszenek, ez az oka

Bár a forint stabil, az energiaárak csökkennek, és a vállalatok sem akarnak árat emelni, az infláció továbbra is makacsul magas. Mi hajtja akkor az árakat? Miért nem csökkennek a fogyasztói árak a gazdasági lassulás ellenére sem? A válasz túlmutat a számokon – társadalmi bizalmi válság és torz gazdaságpolitika is közrejátszik. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése. 

Bod Péter Ákos: Bevezetni könnyű, kivezetni politikailag veszélyes, mi az?

Bod Péter Ákos: Bevezetni könnyű, kivezetni politikailag veszélyes, mi az?

Állami beavatkozások sora torzítja a piaci viszonyokat: az árstopok, rezsicsökkentés és kamatplafon rövid távon népszerűek, de hosszabb távon súlyos gazdasági mellékhatásokkal járnak. Miért tart ki mégis mellettük a kormány? Miért nehéz visszavonni ezeket az intézkedéseket? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke megmagyarázza az összefüggéseket. 

Szomorú dolgozó

Bod Péter Ákos: Papíron talán rendben a magyar bérszint, csakhogy…

A statisztikák szerint szépen nőnek a keresetek, de a valóság jóval árnyaltabb: a medián bér jóval alacsonyabb az átlagnál, a reálbér-növekedés üteme csökken, miközben az infláció újra gyorsul. A gazdasági növekedés továbbra is gyenge, a vállalkozások többsége nem tud érdemben béreket emelni. Mi következik ebből a minimálbér jövőjére, a keresetek reálértékére nézve? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Banak korábbi elnöke megmagyarázza. 

Bod Péter Ákos: A gyár nem csodaszer, ha a jövőt nem építjük

2025 elején nem történt gazdasági fordulat, de még a várakozásokhoz képest is gyengébben teljesített a magyar gazdaság: visszaesett az első negyedéves GDP. Az ipar húzta le a mutatókat, miközben a kormány által várt járműipari felfutás elmaradt. A nagy állami támogatással erőltetett iparosítás alacsony hozzáadott értéket termel, és már foglalkoztatási szempontból sem indokolható. Meddig folytatható ez az irány? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168