Bod Péter Ákos: az EU keleti viszonyai a lengyel választások után

A lengyel parlamenti választásokat követően még rengeteg a bizonytalanság a belpolitikában. Csak találgatni lehet, hogy milyen lesz a politikai tranzíció; az eddigi kormánypárt és annak a legkülönfélébb fontos posztokon hátrahagyott káderei remélhetőleg belenyugszanak a választói akaratba, és nem próbálkoznak meg Trumpiánus praktikákkal.

Az mindenképpen fontos körülmény, hogy a magas választási részarány erős legitimációt ad a lengyel politikai osztálynak; most valóban nem lehet azzal elhessegetni az eredményeket, hogy kis érdeklődés mellett, érdektelenségtől övezve csusszant volna be a kormányhatalomba valami ismeretlen társaság. Az adatok szerint a nagyvárosi és fiatal rétegek sosem látott mértékben vettek részt a választásban, és ezzel szavazatra váltották azt a széleskörű követelést, hogy változás legyen az országban. Kellő ellensúlyt állítottak az idősebb és sok falusit magának mondható kormánypárti szavazótáborral szembe, amelynek a szokásosan nagyarányú választási hajlandósága korábban a PiS javára formálta a parlamenti viszonyokat. Most viszont a fiatalok elmentek az urnákhoz. És biztosan nem fogadnak el az eddigi kormánypárttól valamilyen választási ügyeskedést, sem az ellenzéki szövetség bármely csoportjától hirtelen lepaktálást a túloldallal.