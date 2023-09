Bod Péter Ákos: Európa fordul – vajon mi vele együtt, vagy szembe?

Bod Péter Ákos: ki fog itt dolgozni?

Mindkét növekedési kulcstényező (tőke, munka) kilátásait tekintve nehéz átmeneti szakaszba került Magyarország. Az utóbbi évek tőkeakkumulációját segítő uniós források beáramlása lelassult, az eddig elérhetőnek kinéző pénzek megszerzési esélyei a magyar jogállami viszonyokat érő súlyos kritikák miatt nem kedvezők. Bizonyos, hogy a megelőző idők magas felhalmozási rátája nem lesz tartható. Legalább ekkora gond van a munkaerő-oldallal is: európai mércével alacsony a magyar termelékenység. Ehhez most már a munkaerőtartalékok elfogyása is társult.