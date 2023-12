Bod Péter Ákos: felrobbanhat-e az államadósság a világban?

Az adósságaggályok hirtelen felerősödtek. Az államok eladósodottsága visszatérő gond. Főleg háborús időkben, sokkok alatt és a rákövetkező években, amikor az államok gyakran képtelenek rendben visszafizetni az adósságaikat. Mondhatnánk, hogy ez már a múlt, ám a modern kor abban is más, hogy az államadósság szokásos üzletmenet idején is képes növekedni. Mégpedig nemcsak nominálisan, a folyó adatok szerint, hanem a gazdaság jövedelemtermelő képességhez mérve is: ezt fejezi ki az államadósság és a bruttó hazai termék (GDP) aránya, annak emelkedő trendje.

A mai helyzet közvetlen előzménye a Covid, amikor az államok eladósodása újabb lendületet vett. A 2020-as globális járványhullám már mögöttünk van, de a pénzügyi következményei nagyon is velünk élnek. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) okkal tett közzé elemzést, vezetői közleményeket azzal a különös jelenséggel kapcsolatban, hogy a glóbusz összes országának egyesített adóssága a világ GDP-jéhez mérve a legutóbbi (2022-es) év végi adatok szerint 92 százalékos mértéket ért el.

Az IMF vagy a hasonló elemzéseket közzétevő és az államadósságot szintén súlyos ügynek tekintő OECD közleményei figyelmet érdemelnek, hiszen nyilván nyomós okok állnak a mögött, hogy az államadósság témája ennyire előtérbe került. Az alábbiakban az adatok, trendek rövid értelmezésére vállalkozom, nyilván kitérve a magyar esetre.