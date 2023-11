Bod Péter Ákos: ha hagyják, levonul az infláció - ha nem…

Az MNB monetáris tanácsa az előzetes bejelentésekkel összehangban, így a várakozásoknak megfelelően ismét 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a legutóbbi kamatdöntő ülésén. Az új érték 11,5 százalék, és ezzel a kamatfolyosó alsó széle, az egynapos betéti kamat 10,5 százalékra, míg felső széle, az O/N hitel kamata 12,5 százalékra mérséklődött. A térségben kiugróan magas 13 százalékos alapkamat ezáltal két lépésben érezhetően lejjebb mozgott, de továbbra is fölényesen vezet – a cseh, román, lengyel hasonló kamatok a 6 és 8 százalékos tartományban találhatók, és valószínűleg ott is maradnak egy ideig, az érintett jegybankok közleményei szerint.

Két döntés még nem trend, de ezek a kamatcsökkentések és a hozzájuk fűzött jegybanki kommentárok végre kirajzolnak egy lehetséges makrogazdasági pályát.

Csakhogy minden pályának vannak komoly külső és belső feltételei. A külső körülmények rizikóit rendre felsorolja a döntés után kiadott MNB-kommüniké: a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság változékony, a globális pénzpiaci hangulatot befolyásolják a geopolitikai feszültségek, a nyersanyagárak változékonysága fennmaradt, ami továbbra is kockázat inflációs szempontból. A közlemény reagál arra is, hogy a fogyasztóiár-index gyors esése Európában és máshol nem feledteti azt, hogy a maginflációs mutatók lassabban mérséklődnek, így az árstabilitás elérése elhúzódó, hosszadalmas folyamat.