Bod Péter Ákos: ki fog itt a dolgozni?

A magyar gazdaság növekedésről megnyilvánuló kormányzati személyek egy ideje a külföldi munkavállalók idehozatalának a szükségessége mellett érvelnek. Az ügyben megszólalók hol csak általánosságban említik a vendégmunkások bevonásának az elkerülhetetlenségét, hol viszont már konkrét és nem is csekély számot is említenek: félmilliós adat is szóbajött.

A vendégmunkások ügye váratlanul bukkant fel a közbeszédben, holott a külföldi munkaerő magyarországi jelenlétének hosszú története van, noha egészen más társadalmi-politikai viszonyok között. A megelőző évtizedekben is léptek be a magyar munkaerőpiacra országhatárokon túlról; döntően a szomszédos országokban élő magyar etnikumú munkavállalók jöttek, ingázóként vagy tartós jelleggel. Külföldi tulajdonú cégek is régóta foglalkoztatnak itt az anyavállalattól vagy a cégcsoporttól ide irányított munkavállalókat, jellemzően magasabb képzettségi, irányítói munkakörben.

Hiányszakmákban vagy ciklikus jellegű iparágakban (építőipar, mezőgazdaság) szintén régebb óta jelen vannak külföldi munkavállalók; ők főként a földrajzilag közel eső országokból jöttek, ahol a bérszint jelentősen elmaradt a magyartól. Emellett mindig létezett lassan növekvő számban külföldi munkavállalás is, bár a magyar munkaerő a térségben a kevésbé mobilak közé tartozott, szemben a románnal, lengyellel, dél-szlávval, még az EU-csatlakozást követő első néhány évben is.

Az unión kívüli országok (Fülöp-szigetek, India) munkavállalóinak részaránya nagyot nőtt. Fotó: Depositphotos

Ezek a viszonyok azonban gyorsan átalakultak az utóbbi időben. Az egyik alapvető ok a magyar demográfiai helyzet. Jellemzői nem sokban térnek el a térségi mintától: a munkaképes magyar lakosság létszáma lassú fogyást mutat. Egy ideig a környező országok magyar kisebbségének folyamatos ideáramlása nem exponálta azt, hogy a korfa (nálunk is) roppant aránytalan. A születések száma jelentősen elmarad a most munkaképes korú évjáratokétól, ami előrevetíti – még ha kiváló népességmegtartó képességet feltételeznénk is – a következő 5-10 éven belül az ország lélekszámának és különösen a munkaképes korúak számának a jelentős zsugorodását.

A magyar korfa 2023.