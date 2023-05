Bod Péter Ákos: Magyarország stagflációban, amint az várható volt - hogyan tovább?

Az első három hónapról közzétett részadatok (ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom, építőipari termelés és megrendelésállomány) már megüzenték, hogy a 2022 végi gyenge konjunktúrához képest is mérséklődni fog az első negyedévi output. Most kijöttek a KSH előzetes GDP-számai. A múlt elég sokat tud változni: már most is mást közöl a hivatal a tavalyi második félévről, mint ahogy az eredetileg kijött. Mindenesetre a mostani elég markáns adatok azt mutatják, amit gyanítottunk: maradt recesszióban a magyar gazdaság az év kezdetén.