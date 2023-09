Bod Péter Ákos: Magyarországon hamar beköszöntött az ősz a pénzügyekben

Azt már nyáron megjósolhattuk, hogy „rövid lesz az uborkaszezon”, ha lesz egyáltalán. A gazdasági viszonyaink törékenysége, és másfelől az alkotmányos korlátoktól, parlamenti ellenőrzéstől teljesen mentes politikai vezetés aktivitása miatt nehéz arra számítani, hogy a polgároknak és a gazdasági szereplőknek akár csak néhány nyugodt, kiszámítható hetük lesz.

Nos, a nyár tényleg véget ért szeptember elsején, gyors fordulatokat sejtető hírekkel teltek meg az újságok.

Valójában nem vállalt kockázatot az az elemző, aki 2023-ban, főleg annak második felében fordulatos időket prognosztizált. Nemcsak azért, mert a világban is gyorsak a változások. A magyar helyzet eleve labilis volt és az is maradt az egész évben. A 2022-es roppant sajátos, parlamenti választással sújtott esztendő gazdasági folyamataiból ugyanis már látszott, hogy az év második felében nagy korrekcióra lesz szükség, és arra rámehet 2023 is. Mozgalmas volt az év első fele, ár-visszaszabályozásokkal, boltosok kötelező leértékelési akcióival, állami beruházások sorának leállításával, és annak kormányzati magyarázgatásával, hogy miért sújtja a magyar gazdaságot különösen keményen a háborús infláció, míg máshol kevésbé.