Bod Péter Ákos: messze van Maastricht - de el lehetne indulni arra

A nyári melegben ismét felbukkant az euróövezetbe való belépés ügye. Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt arról, hogy politikai szempontból is több előnye lenne az euró bevezetésének. Ebben az összefüggésben hangzott el, hogy a magyar lakosság nagyrészt támogatna az euró átvételét. Az Eurobarometer idei tavaszi felmérése valóban kétharmados támogatottságot hozott ki: 65 százalék mellette, 29 százalék ellene, és 6 százalék nem tudott dönteni (a sajtóban 72 százalékos támogatottságról szóló hírek is megjelentek).

Forrás: Eurobarometer, 2023. Külső kör: EU 27, belső kör: Magyarország. Kék: mellette; piros ellene; szürke: nem tudja/nem válaszol.

A pénzügyminiszternél azonban, úgy gondolom, az árfolyamrendszer ügyében nem a politikai népszerűségnek kellene az érvek fontossági sorrendje élén állnia, hanem a gazdasági célszerűségnek. Különösen olyan országban, amelyben a kormány kezében levő médiaeszközök révén széles rétegeket lehet terelni a kormány által preferált nézetek elfogadásának irányába.

Egyébként az Eurobarometer-felmérés is tanúsítja a magyar kormánypropaganda relatív erősségét, mert például az Ukrajnát érintő kérdésekben, mint például abban, hogy kell-e Ukrajnát pénzügyileg megsegíteni, már sokkal kevésbé támogató a magyar közvélemény, mint az európai átlag. Abban pedig, hogy kell-e katonai felszerelések vételével és átadásával támogatni az ukránokat, a magyar válaszadók között több a nemleges, míg az európai közvélemény egyértelműen támogatja az uniós gyakorlatot – no de az európai polgárhoz kevesebb jut el a Kreml narratívájából. Egyébként az oroszok elleni szankciók kérdésében is markáns eltérés van az európai hangulat és a magyar válaszadók többsége között.