8p
Benchmark Infláció Keresetek Nyugdíj, öngondoskodás Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Bod Péter Ákos: Nyugdíjak, bérek – a bajok gyökere a termelékenység

Bod Péter Ákos
Bod Péter Ákos

Míg a nyugdíjak csak a mindenkori infláció értékével emelkednek, addig a hazai bérek ennél nagyobb mértékben, így folyamatosan egyre tágabbra nyílik az olló az aktívak és a már nem dolgozó felnőttek között. Ezen különbség szűkítésére a 13. és 14. havi nyugdíj nem megoldás, a magyar nyugdíjrendszer érdemi és alapos átalakítására van szükség – írja lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász.

A mögöttünk hagyott 2025-ös évről jönnek a statisztikai adatok, és nem festenek vidám képet a gazdasági általános teljesítményről és egy sor fontos részterületről. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a napokban közzétette, hogy 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál: egymás követő harmadik évben zsugorodik a reálberuházás. Ilyen még nem volt. Ugyancsak friss statisztika szerint 2025-ben 12 062 lakást vettek használatba, a lakásépítés száma ezzel 9 százalékkal marad el a megelőző évitől.

A jó hírekre kiéhezett kormányoldal viszont büszkén mutathatja fel a KSH újabb adatait: tavaly decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A kereseti adat akkor is figyelemre méltó, ha a bruttó kereset mediánértéke 607 700 volt tavaly decemberben; a medián mutatja meg a középhelyzetű munkavállaló keresetét. Hatszázezer forint: ez már jobban egybevág azzal, amit az emberek a saját környezetükben tapasztalnak. Persze még elvonások terhelik, az adózás után hazavitt pénz (nettó kereset) decemberi mediánértéke 427 500 forint.

Ez tehát a tavalyi évzáró hónap kereseti adata, folyó forintban. Nagyságának megítélését segíti, ha körbenézünk a térségben: a nettó medián kereset a mai forintárfolyam mellett nem éri el az 1200 eurót. Ez így nem sok térségi összevetésben.

Ugyanakkor mégis gyorsnak mondható a keresetek növekedése az utóbbi években, amint azt a kormányzati közlemények joggal ki is emelik. Igaz, szakcikkek és üzleti elemzések sora foglalkozik a jelenség másik oldalával:

meghökkentő módon meghaladja a magyarországi keresetek emelkedése a gazdasági növekedés ütemét. 

A KSH előzetes adatai szerint 2025-ben a reál-GDP alig emelkedett, a hasonlóan gyatra növekedést hozó 2024-hez képest, viszont, ha vesszük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak („nyolcórások”) reálkeresetének alakulását, akkor nagy az olló a gazdasági teljesítmény és a bérek között 2025-ben is. Az GDP 0,3 százalékkal nőtt, ezzel szemben tavaly éves szinten a bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg a 2024-es értéket, és mivel a KSH közlése szerint 4,4 százalék volt az éves fogyasztóár-index, így a megelőző évhez képest a reálkeresetek emelkedése négy százaléknál is nagyobb lett.

Három ezrelék teljesítménynövekedés reálértékben, versus négy százalék reálkereset: itt nyilván különös aránytalanság állt fent 2025-ben is.

Ennek a résnek a konstatálásából nem következik, hogy nem kellene (nem kellett volna) a magyarországi béreknek a mostani mértékben nőniük, jóval a gazdasági output mértékén felül. A hazai bérszint az újabb évek növekedése mellett sem magas, amit jól illusztrál az euróban kifejezett érték. A magyar reálbérek valaha jóval meghaladták a szlovák, román mértéket. Hosszú időn át érkeztek munkavállalók a szomszédoktól az itteni jobb keresetek miatt. Mostanra az ilyen megállt, és vagy némileg megfordult. Ezzel együtt is nyilvánvalóan kérdéses, hogy meddig nőhetnek gyorsabban – mégpedig sokkal gyorsabban – a hazai bérek (másfelől: vállalati bérkiadások), mint a termelési mutatók.

Van azonban még egy fura aspektusa a hazai jövedelmi folyamatoknak:

a nyugdíjak reálértéke jelentősen lemarad a reálbérek növekedési ütemétől. Ez a folyamat immár hosszú időre vezethető vissza.

Amint a GKI Gazdaságkutató korábbi elemzése kimutatta, a reálkeresetek növekedésétől egészen jelentősen elmarad a nyugdíjaknak az inflációval korrigált értéke.

Forrás: KSH-adatok alapján GKI-számítás. Megjegyzés: bal tengely: ezer forint, jobb tengely: százalék.

A nominális, folyó forintban számolt keresetek átlaga folyamatosan emelkedik (zöld) vonal, mint ahogy az átlagnyugdíjak forintnagysága is, de a rés egyre nagyobbra nyílik 2023-ig.

Erre jön rá most a 2024-2025-ös újabb bérnövekedési hullám, amelyet a minimálbérek gyors emelését szorgalmazó kormánypolitika is támogatott.

A nyugdíjak átlagos forintmértékének emelkedése tehát jelentősen elmarad az aktív munkavállalói kör nominális növekedési trendje mögött, de általában lépést tart az inflációval. Így az átlagnyugdíj reálértéke láthatóan növekszik hosszú távon: a 2004-es évtől, az EU-tagságot hozó esztendőtől számolva 2023-ig, két évtized alatt 43 százalék a reálérték emelkedése.

Az azonban nagyon gyenge eredmény. Minket nem lephet meg, hiszen

az érvényes nyugdíjrendszer nem a gazdasági növekedéshez, nem is a keresetek alakulásához köti a megállapított nyugdíjak éves korrekcióját, hanem az inflációhoz („megőrizzük a nyugdíjak reálértékét”).

Az alapelvből következik, hogy az árak emelkedését jól-rosszul követi a nyugdíj az indexálás alkalmazott módszerei szerint, így az áremelkedés nem eszi meg a már nyugdíjban levők nyugellátásának reálértékét (olyan évben sem, amikor gazdasági recesszió miatt a munkakeresetek reálértéke csökken), viszont a nyugdíjas kimarad a keresetek, munkajövedelmek terén látható emelkedési trendből.

Az átlagos nyugdíjérték emelkedése ráadásul félrevezető, hiszen van benne egy erős cserélődési elem: a régen megállapított nyugdíjból élők közül halálozással kikerülnek, ugyanazon évben a friss nyugdíjasok bekerülnek az öregségi nyugdíjasok statisztikai közösségébe.

Az utóbbiak az időközben végbement általános keresetiszint-emelkedés kedvező hatását is élvezik induláskor, az egyébként bonyolult módon beállapított kezdőnyugdíj révén, és majd csak később élik meg azt, hogy még jól teljesítő gazdaság mellett is „megőrzik”, azaz befagyasztják a nyugdíjuk tényleges, reál-értékét.

Hogy itt jelentős aránytalanság fejlődött ki, érezzük, tudjuk. Amikor a KSH adatai kijönnek az átlagkeresetek és az átlagos öregségi nyugdíjak éves mértékéről, akkor pontos képet kapunk arról, hogy miként marad le százalékosan, arányát tekintve az utóbbi az előzőtől.

A nyugdíjak lemaradását érzékelve kerülnek elő az időnként különemelési kezdeményezések a politikai erők részéről (13. havi, 14. havi nyugdíj, év végi korrekció). Ezek közös jellemzője, hogy sem magát a nyugdíjrendszert, annak makrogazdasági kereteit, sem pedig az egyéni nyugdíj-megállapítási eljárást, az abban szereplő paramétereket nem érintik. Ha tehát van a rendszerben aránytalanság (márpedig nagyon is van), akkor azokat továbbviszi, sőt felerősíti, ha a szükségesnek ítélt kiigazítást egy „új hónap” beiktatásával végzik el, százalékosan ugyanúgy növelve a milliós nagyságú nyugdíjat, mint annak a tizedét kézhez kapó nyugdíjas esetében.

Hogy mit szólnak maguk a nyugdíjasok ahhoz, hogy az ő járandóságaik és az átlagbérek közötti különbség folyamatosan nő az utóbbiak javára, megkérdeztük magukat az érintetteket:

Az aránytalanságok mérséklésére születtek tervek, amint az láthattuk a Tisza választási programjában. A tervekkel itt most nem foglalkozva, azt mindenképpen érdemes kimondani, hogy a magyar nyugdíjrendszer érdemi, alapos átalakításra szorul. Mivel az ilyen nagyon sokakat érint, és összetett módon kapcsolódik a várható demográfiai folyamatokhoz, a gazdaság potenciális pályájához, a makrogazdasági változók alakulásához, az ilyen munka sok számítást, szakmai és társadalmi vitákat igényelne. A jelenlegi hiszterizált közviszonyok mellett erre most nincs mód. A munkát hamarosan el kell végezni.

A kialakult helyzetet illusztrálhatjuk ismét nemzetközi összevetéssel.   

Az átlagos nyugdíjak változása a térségben (2004-2023 között, 2010-es euróban mérve)

Forrás: GKI

A valamikor aránylag jó térségi helyezésünk ebben a vonatkozásban is már a múlté. A rögzített euró-értékben mért emelkedés látható, de az is, hogy a magyar nyugdíjnövekedési mérték szerény. A helyi árak trendjeit figyelembe vevő (vásárlóerő-paritáson számolt) adatok a bemutatott görbétől eltérő helyezéseket hoznának, de azon a képen nem változtatnak, hogy a magyar nyugdíj átlagos mértéke nemcsak a gazdag Nyugathoz, hanem a mi térségünkhöz képest is gyenge, alakulása problematikus.

Ezzel viszont visszajutottunk a korábbi ellentmondásokhoz. Az átlagos nyugdíjérték nálunk alacsony a keresetek reálértékének eddigi alakulása fényében. A reálkeresetek sem alakulnak megnyugtatóan térségi összevetésben. A demográfiai folyamatok aggasztóak: gyors a népességfogyás, jóval kevesebben lépnek be a munkaképes korba, mint ahányan onnan kikerülni – a gazdaságot, a társadalmat csak egyre termelékenyebb munkaerő tudja újratermelni. De éppen a munkatermelékenységünk szintje és hosszú távú alakulásával van gondunk. A gazdasági teljesítmény utóbbi évek alatti stagnálása pedig drámai módon vet fel komoly fenntarthatatlansági aggályokat. Nem növekvő gazdaságban a keresetemelkedésnek nincs távlata, de a szociális ellátó rendszert sem lehet fenntartani.

Az alapvető kérdés tehát, miként lehet kikerülni abból a gazdasági modellből, amely az elmúlt években létrejött, és amelyben a termelékenységi szint nem képes trendszerűen növekedni.

A Benchmark rovat cikkei itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bod Péter Ákos: Miért hasít a tőzsde, ha közben döcög a gazdaság?

A tőzsdeindexek nagyot mentek az utóbbi időkben Amerikában, Németországban és nálunk is, egészen mostanáig. Eközben a reálgazdasági folyamatok egészen más képet mutatnak. A gazdaság helyzete főként Európában, de az Egyesült Államokban is jóval összetettebb annál, mint amit az indexek sugallnak. Hogy lehet ez? Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök jegyzete.

Haverok piacgazdasága és a gazdasági teljesítmény: a magyar eset

Bod Péter Ákos: Haverok piacgazdasága és a gazdasági teljesítmény – a magyar eset

Egy ideje már a Transparency International korrupciós listájának végén található Magyarország az EU-n belül. Minél előbb leállítható és megfordítható a korrupció intézményülése, annál jobb – erkölcsileg, társadalmilag és gazdaságilag egyaránt. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök jegyzete.

Bod Péter Ákos: 2025 a forint éve

Bod Péter Ákos: 2025 a forint éve

A Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár év végi visszatekintő cikkében arra hívja fel a figyelmet, a forint annak ellenére lett a közép- és kelet-európai térségben a legtöbbet hozó valuta ebben az évben, hogy az euró átvételének úgynevezett maastrichti ismérvein mérve Magyarország – mint derogációval bíró tagország – változatlanul távol áll az euróövezeti belépéstől, egyetlen feltételt sem teljesít. 

Bod Péter Ákos: 2022 hosszú árnya vetül a magyar gazdaságra

Bod Péter Ákos: 2022 hosszú árnya vetül a magyar gazdaságra

Kiábrándító képet kaptunk a gazdaság jelenlegi átlagteljesítményéről – lényegében 2022 nyarától nem képes érdemi növekedést felmutatni gazdaságunk. A legutóbbi választási kiköltekezés óta nem jöttünk egyenesbe – ebben az állapotban érik újabb ígéretek, távlatos bejelentések a szereplőket. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Bod Péter Ákos: A reálkereseteket a politika, az üzlet és a statisztikai módszertan mozgatja

Ha csak a hivatalos számokat nézzük, akkor örülhetünk, hiszen az inflációt jóval meghaladóan emelkednek a keresetek. De akkor miért érzik sokan ennek az ellenkezőjét? Ezt világítja meg cikkében lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár.

Beruházási problémára likviditási válasz? Bod Péter Ákos a 3 százalékos hitelekről

Beruházási problémára likviditási válasz? Bod Péter Ákos a 3 százalékos hitelekről

A megszűnés határán billegő cégeknek jól jöhet az új 3 százalékos hitel, de a kettős kamatrendszer problémái ettől még fennállnak. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása.

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

Bod Péter Ákos: rengeteg a kérdőjel az infláció körül

A KSH által jelentett inflációs mutató nem változott – de ez vajon magára az inflációra is igaz? Sok a zavaró és torzító hatású körülmény, az inflációs érzékelés is jóval nagyobb a hivatalos árindexnél. 2026 indulása és nyara egészében is tele van rizikókkal – nemcsak az ármozgásokban eshetnek meg fura fordulatok. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása.

Bod Péter Ákos: Lábadozik Európa beteg embere?

Hiába látszanak régóta a veszélyes függőségek, a magyar ipar nem vált kellően diverzifikálttá, és így ciklusállóvá. Mi történt a német gazdaság fontos ágazataiban az elmúlt években? Milyen nagy átrendeződési folyamatok zajlanak a német ipari szerkezeten belül, és hogyan hat mindez Magyarországra? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Hitelezés: vonakodó vállalatok, kockázatvállaló háztartások

Bod Péter Ákos: A múlt tanulságai figyelmeztetnek a hitelezési rohamra

A személyi hitelezés újra szárnyal, a lakáshitelek átlagos összege soha nem látott szintre emelkedett, miközben a vállalati hitelezés továbbra is visszafogott. Miért lehet ez kockázatos a múlt tapasztalatai alapján? Hogyan hat mindez a gazdasági növekedésre, a lakásárakra és a háztartások eladósodottságára? És milyen párhuzamok fedezhetők fel a korábbi hitelpiaci ciklusokkal? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

Bod Péter Ákos: Amikor a kormány támadja a jegybank vezetőjét

Bod Péter Ákos: Amikor a kormány támadja a jegybank vezetőjét

A Federal Reserve rekordvesztesége, a székházépítési kiadások elszállása és a kamatszint körüli vita adta meg az ürügyet Donald Trumpnak: készül Jerome Powell jegybankelnök leváltására. Miért nem csupán amerikai belügy ez? Hogyan hathat a világpiacra és a hosszú amerikai hozamokra a független monetáris politika megrendülése? És miért vet fel párhuzamokat a magyar helyzettel? Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének elemzése.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168