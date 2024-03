Bod Péter Ákos: Magyarországon szerkezeti reformok kellenének – tanácsok egy jó baráttól

Bod Péter Ákos: bizonytalan évindulás – mi lesz az iparral, exporttal?

A kormány hibáin kívül külső okok is nehezítik a magyar ipar kilábalását a válságból. Most látszik igazán, mennyire elhibázott dolog egy ágazatra, nevezetesen a járműiparra feltenni egy növekedést. Az autóipar ugyanis saját belső átalakulása miatt is kockázatokkal teli terep.