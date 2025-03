Bod Péter Ákos: Újragondolandó az árfolyamügy

Bod Péter Ákos volt a Klasszis Klub Live vendége március elején: a szakember és Csabai Károly főszerkesztő egyebek mellett arról beszélgettek, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek a jegybankelnökváltásnak, hogyan reagáltak erre a piacok, valamint, hogy Varga Mihály mennyire tud független jegybankelnökként működni. Emellett szó esett a monetáris politika és a gazdaságpolitika összefüggéseiről, valamint Bod Péter Ákos saját jegybankelnöki tapasztalatairól is:

Ezen a dilemmán csak a hitelesség helyreállítása segíthet, az viszont nem szándék kérdése. De legalább lenne horgonya a magyar monetáris politikának. Jelenleg egyetlen ilyen van, az inflációs célkövetési rezsim, a maga 3 százalékos célértékével. Csakhogy ennek meggyőző ereje eddig is csekély volt. Idén sem remélhető, hogy az éves fogyasztóiár-index 5 százalék alatt maradjon.

A gyengülés nyilvánvalóan inflációs hatású. De a nagy volatilitás is: jelentős árfolyammozgások mellett a cégek kénytelenek viszonylag gyakran hozzányúlni a szerződéses árakhoz, márpedig inflációs világban az árak újratárgyalása rendszerint áremelkedésben ölt testet.

A forint láthatóan nagyot gyengült 2020 kora tavaszán, a világjárvány kitörésekor, de nagy értékvesztést szenvedett el az Ukrajnát ért orosz támadás után is. Eközben a cseh, a lengyel vagy a román fizetőeszköz kurzusa nem zuhant ekkorát, sőt a cseh korona kisebb volatilitás mellett végül is a bemutatott időszak végét némi erősödéssel zárta az euróhoz képest. A zloty kilengése ennél némileg nagyobb volt, míg a lej árfolyamán jól látható a jegybanki menedzselés. Egészében véve

A valóságban ráadásul szó sincs tudatos és kellően kalibrálható árfolyampolitikáról. A külső események és a hazai gazdaság belső ingadozásai nagy mértékben rángatják a forint árfolyamát. Tanulságos megnézni, hogy mi következett be az elmúlt, válságteli években a HUF/EUR árfolyamban, összevetve a térség más valutáival.

A magyar politika magas szintjén mégis alapigazságnak számít az, hogy a gyenge, gyengülő forint jó az exportőröknek, az pedig végeredményben jó a gazdasági növekedésnek is. Másfelől – szól az érvelés –, ha Magyarország is benne lenne az euróövezetben, akkor nem élhetne ilyen eszközzel.

Sajnos nagyon is jól tudható, hogy a jelentős leértékelés (vagy lebegő valutarendszer esetében: leértékelődés) megdobja az inflációt, megemeli a hazai költségszintet, így kis idő múltán a kezdeti ár-versenyképességi előny odavész. Ezért tartós exportösztönző gazdaságpolitikának nem válik be a folyamatos leértékelés.

Ez régóta ismert gazdasági nézet, mely szerint bizonyos feltételek mellett a valuta tudatos gyengítése javít a külkereskedelmi mérlegen, mivel az importtermékek drágábbá válnak a hazai szereplők számára (ezért a behozatali mennyiség mérséklődik), míg az exportőrök a hazai valuta gyengülése nyomán a kivitt termékekért a korábbinál több hazai pénzt kapnak, és egyébként is árban versenyképesebbek – amennyiben a hazai árszint nem kezd megnőni a valuta gyengesége nyomán.

Míg az Orbán-kormányok 2010 utáni politikája leplezetlenül a tagállami hatáskörök maximális megőrzését célozta, a forintvaluta megtartása (és ami ezzel egyenértékű: a közös európai valuta átvételének elszabotálása) mögött egy közgazdasági nézet is kimutatható. Nevezetesen az, hogy a saját fizetőeszköz birtokában lehetőség nyílik önálló árfolyampolitika folytatására, annak is egy konkrét változata szerint: ez az úgynevezett exportserkentő leértékelés politikája.

Majd az MNB élére kerülve, immár jegybanki pozícióból, támogatta az Orbán-kormánynak az euróval kapcsolatos tételeit. Ezek között szerepelt az, hogy a versenyképességhez hasznos eszköz a saját fizetőeszköz megléte. Az érv úgy szólt, hogy bár az euró átvétele kötelező, de arra elég későbben sort keríteni, amikor már a magyar gazdaság fejlettebb a mainál. Az elfogadott maastrichti belépési ismérveken túl újabb belépési kritériumokra is tett javaslatot az MNB – ami azért különös, mert az érvényes ismérveket sem tudta teljesíteni Magyarország. Így olyan veszély nem fenyegetett, hogy egyszerre csak euróra-éretté válva, „túl korán” bekerülne az ország az eurózónába.

Eleve gond, hogy még mindig megvan a forintvaluta. Az EU-ba való 2004-es belépéssel a volt tervgazdaságok kötelezettséget vállaltak a közös valuta átvételére. Többségük már teljesítette a feltételeket, és áttért az euróra. Mások (Bulgária, Románia) csak részben teljesítik a maastrichti kritériumokat, de már úton vannak az euróövezetbe. A cseh makrogazdasági mutatók alapján nem kellene nagy erőfeszítés az áttéréshez, és Lengyelország gazdasági viszonyai sem rosszak. Ismert módon Magyarország jelenleg egyetlen mutatót sem teljesít. Erről nem esik sok szó, mert a jelenlegi kormányzat nem is készül az euró átvételére, márpedig, ha nincsen politikai szándék, akkor nem is érdemes számolgatni, hogy miként állnánk a kritériumokkal.

Az elnöki működés monetáris politikai és egyéb döntéseinek minősítése nem az itteni ügyünk. Egy vonatkozással viszont már most érdemes foglalkozni, mivel nagyon is a jelen problémái a közé tartozik, és értelemszerűen kapcsolódik a magyar inflációs problematikához: ez a forint külső értékének (pontosabban: értékvesztésének) ügye.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) élén bekövetkezett vezetőváltás kapcsán az aktuális jegybanki ügyekről sok szó esik. Idővel átfogó szakmai vélemény is kialakul az előző elnök tizenkét éves, azaz dupla ciklusáról. Ez bizony hosszú időszak, és mint ilyen, sokféle fordulatot hozott. Az sajnos végig jellemezte, hogy a hazai áremelkedés jóval meghaladja az uniós átlagot. Szomorú tény, hogy az idei év első két hónapjának inflációs adatai alapján Magyarország áll az uniós inflációs rangsor élén, mint ahogy 2023-ban is toronymagasan mi vezettünk az EU-ban a pénzromlásban.

Ma már tartósan nem tud érvényesülni az a régi gazdasági hüvelykujjszabály, miszerint a valuta tudatos gyengítése javít a külkereskedelmi mérlegen, mivel az importtermékek drágábbá válnak a hazai szereplők számára, míg az exportőrök a hazai valuta gyengülése nyomán a kivitt termékekért a korábbinál több hazai pénzt kapnak, és egyébként is árban versenyképesebbek.

