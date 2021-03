Ki mosolyog a végén? Avagy: gazdasági viszonyok a pandémiát követően

Pandexit. Ez is szótalálmány, mint a reset, a számítógépek szótárából. De legalább jobban leírja a várható folyamatokat, azok nyúlósságát. Volt szó egy időben a Grexitről, ami elmaradt, aztán megvalósul(gat) a Brexit, világos példát mutatva arra, hogy a baj gyorsan jön, például egy átgondolatlan népszavazással, de annál nehezebben megy el. Most pedig itt a járvány.

Nincs sok okunk itt Magyarországon az optimizmusra e nehéz hetekben, ám mégis készülni kell az új időkre. A pandémia láthatóan lassan és akár visszaromlásokkal tarkítva fog csak elvonulni, de mégis túljutunk rajta valahogy. Ám a gazdaság bonyolult világában nem valósítható meg a reset, vagyis ami a számítógépes analógia alapján olyasmit jelentene, hogy az üzleti élet gombnyomásra újraindul. Nem így volt eddig sem, a többszöri kényszerű leállás és nyitási kísérlet nyomán, jó okkal. Hiszen az ágazatok adottságai eltérnek. Lesz, akinek túl későn jön a körülmények javulása, mások pedig a zavaros időkben is igen jól megtalálták a számításaikat.

De a leglényegesebb tanulság minden eddigi válságból, üzemzavarból, üzleti bonyodalomból: amikor mindezeken túljut a világ, nem áll vissza teljesen a status quo. A válságok felgyorsítják a folyamatokat, és ezzel egyben megnövelik az élenjárók és a lemaradók közötti szakadékot.

Nem új tapasztalat ez sem. Közgazdász pályám legelején, az 1970-es években ütött be a nyugati gazdaságokban az olajválság, sőt egymást követően kettő is, hogy majd késésekkel "begyűrűzzön" hozzánk, a kormánypropaganda minden állítása ellenére. A háromszorosára dráguló és fizikailag is hiánycikké váló nyersolaj hirtelen átalakította a nyugati társadalmak életét: Párizsban az egyik nap csak a páros rendszámú autók, másnap a páratlan rendszámúak közlekedhettek, a holland királynő is biciklivel ment a palotába.