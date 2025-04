Tényleg nem volt drágulás? Itt a magyarázat!

Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron megjelent elemzésében annak járt utána, hogyan születhetett meg a KSH márciusi inflációs közlésében szereplő „nulla változás”, vagyis hogy februárról márciusra nem emelkedett a fogyasztói kosár átlagos ára – és hogy ez a látszólagos stagnálás mennyire fedi a lakosság tapasztalatait, valamint a részletes statisztikai folyamatokat.

Az elemzés rámutat, hogy az egyhavi inflációs nulla mögött jelentős belső mozgások húzódnak meg: az étolaj, a tej és a liszt ára csökkent, ahogy az üzemanyagé is (-4,1 százalék), miközben a tartós fogyasztási cikkek, a szolgáltatások és a ruházkodási termékek ára emelkedett. Az élelmiszerek esetében az árak átlaga nem változott, de a kategórián belül eltérő ármozgások történtek. „A szokásos fogyasztási kosár ugyanannyiba került, mint februárban. Sokan nem így látják, nem így érzik, ezért érdemes kissé az átlagszám mögé nézni” – fogalmaz Bod Péter Ákos.

Kiemeli a maginflációs mutató szerepét, amely kizárja a hatósági árakat és a szezonális ingadozásokat. Ez a mutató márciusban 0,3 százalékos havi, valamint 5,7 százalékos éves drágulást jelzett.

„A maginflációs adat szerint tehát nem állt le az inflációs folyamat minálunk, és mértéke kellemetlenül magas, minden összevetésben” – írja.

Az elemzés végül a statisztikai hivatalba vetett bizalom kérdését is felveti. Ha a hivatalos adatok és a lakossági tapasztalatok között tartós szakadék nyílik, az megrendítheti nemcsak a KSH, hanem más nemzeti intézmények hitelességét is – ami Bod szerint akár az államadósság finanszírozására is hatással lehet.

