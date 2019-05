2045-re akár minden egyes autó elektromos lehet Németországban

A német Consentec független energetikai tanácsadó cég és az E.ON most közzé tett közös tanulmánya több forgatókönyvet megvizsgált. A többi között azt is, hogy az elektromos járművek piaca eléri a 100 százalékot. A számításokat az E.ON németországi szolgáltatási területén jelenleg regisztrált mintegy 6,5 millió hagyományos jármű alapján végezték el. A vizsgálat következtetése szerint az E.ON hálózatai Németországban jól felkészültek arra, hogy nagyobb számban biztosítsanak töltési lehetőséget elektromos járművek számára, sőt akár arra az eshetőségre is, hogy 2045-re valamennyi személyautó elektromos lesz.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a fentiek megvalósításához a következő 25 évben 2,5 milliárd euró értékű beruházásra lesz szükség. Az összeg kétharmadát kiválasztott építési projektekre kell majd költeni, melyek nagyrészt észrevehetetlenek lesznek a nagyközönség számára, például fel kell újítani a helyi transzformátorállomásokat. A beruházások egyharmadát új villamosvezetékek létesítésére kell fordítani. Az E.ON már most is évente körülbelül 1 milliárd eurót fordít németországi hálózatainak fejlesztésére. Az összeg mintegy negyedét a megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolására használja fel.

Ha a teljes beruházási összeget egyenlő mértékben osztjuk el az E.ON németországi szolgáltatási területén lévő 6,5 millió elektromos jármű között, az átlagos beruházási összeg nem éri el a 400 eurót járművenként. Ez az összeg pedig még meg is felezhető olyan digitális megoldások és ösztönzők biztosításával, melyek révén a feltöltésre nem a nagy terhelésű esti, hanem az alacsony terhelésű éjszakai időszakban kerül sor.

Thomas König, az E.ON energiahálózatokért felelős igazgatósági tagja kiemelte: „Az e-mobilitás zöld energiát hoz be a közlekedési szektorba, ami jelentős mértékben csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást Németországban, és hozzájárul a 2030-as és 2050-es klímavédelmi célok eléréséhez. Hálózataink fejlesztésével biztosítani tudjuk, hogy az infrastruktúra bármikor képes legyen megbirkózni az e-mobilitásra való átállással.”