A Continental piacra dobja az első újrahasznosított PET-palackokból kinyert poliészterrel készült gumiabroncsokat

A Continental a CES 2022 kiállításon mutatta be a mobilitás jövőjét

A Continental innovatív termékeket és szolgáltatásokat mutatott be a szerveralapú járműarchitektúrától és az automatizált vezetési képességektől kezdve egészen a fenntartható gumiabroncs-koncepcióig - de most láthattuk először a díjnyertes Switchable Privacy Display-t is, amelynek célja, hogy csökkentse a sofőr megzavarására alkalmas tényezőket.