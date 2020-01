Hamarosan egy érintéssel nyithatjuk ki az autót

A rendszer a CoSSy által rögzített hangjelzésre támaszkodva észleli az alacsony sebességű ütközést, hogy vészhelyzetben az autót azonnal le lehessen állítani. Az új rendszer a biztonságos működés érdekében egy redundáns jelcsatornával dolgozik. Észleli azokat a tárgyakat, amelyek kiesnek a rövidtávú, vagy egyéb típusú szenzorok érzékelési mezőjéből. A skálázható CoSSy megoldás jellemzően 2-12 érzékelőt tartalmaz, amelyeket a jármű megfelelő pontjain helyeznek el. Az üzembe helyezés után a CoSSy érzékelő jelei többféle célra is alkalmazhatóak, például felhívják a figyelmet a vandalizmus által okozott károkra (pl. karcolások), vagy az alacsony sebességen történő koccanásokra, mivel ezek az érintkezések mind jellegzetes hangjelzéssel járnak. A további támogatott funkciók között megtalálhatjuk például az útviszony figyelést, a sofőr hangfelismerésen alapuló azonosítását, vagy a megkülönböztető hangjelzéssel közlekedő autók érkezésének jelzését. A CoSSy az érintésen keresztüli kommunikációt is lehetővé teszi az autóval: az azonosított sofőrnek csak az ajtóra kell koppintania, és ez elég ahhoz, hogy bekapcsoljon az automata ajtónyitó.

„A szilárd testekből származó és a levegőben lévő hangok olyan jelek, amelyek értékes információval szolgálnak a jármű közvetlen környezetéről. A CoSSy-t kifejezetten arra a célra fejlesztettük ki, hogy különböző érintkezési típusok hangját ismerje fel. A szilárd testekből érkező hang például arra hívja fel a figyelmet, amikor automata parkolás alatt az autó alacsony sebességen ütközik egy akadállyal”- mondja Laurent Fabre, a Continental Passive Safety & Sensorics üzletágának vezetője. „Azonban, ha már a CoSSy amúgy is a fedélzeten van, észlelési alapelvét sok más funkció során is alkalmazni lehet, amivel a vezetés biztonságát és kényelmét tudjuk növelni.”

Continental CoSSy senzor Continental CoSSy senzor

Miért fontos a hang?

A szilárd testekből eredő hangokat a passzív biztonsági rendszerarchitektúrák már évek óta használják: az ütközés hangját figyelő érzékelők (Crash Impact Sound Sensors) észlelik, amikor fizikai kontaktus jön létre. A Continental sokéves, ütközési érzékelőkkel kapcsolatos szakértelmét kihasználva egy új, miniatürizált hangérzékelőt fejlesztett ki, melyet az alacsony sebességen történő érintkezésekre hangoltak. „Az alacsony sebességen történő érintkezéseket a szilárd testek által kiadott hangjelzések egy különböző mintája jellemzi”- mondja Andreas Forster, a Continenal Passive Safety & Sensorics üzletágának Next Generation Technology vezetője.

A jövőben a CoSSy egy további jelúttal is rendelkezik majd, amely az útviszonyokat figyeli. Például az alulról a járműre felcsapódó víz hangját arra lehet használni, hogy jelezze az aquaplanning kockázatát. A jövő szenzorkialakításaitól függően akár a levegőben lévő hangokat is elemezni lehet, amely segíthet észrevenni a megkülönböztető hangjelzéssel érkező járműveket, ami egy fontos alapfeltétel az önvezető technológia szempontjából. A Doppler-effektus használatával a CoSSy még az érkezés irányát is észlelni tudja, ami a sofőr számára nagyon releváns információ.

Az új CoSSy első generációja a szilárd testekből eredő hangokat arra használja fel, hogy észlelje az egyes tárgyakkal való érintkezést az automata parkolás során. „Ez olyan helyzetekre is érvényes lehet, amikor egy ember halad az autó felé, anélkül, hogy belépne az egyéb érzékelők, például az ultraszonikus vagy radaros szenzorok érzékelési mezőjébe. Noha erre nagyon kicsi az esély, biztonsági okokból nem szabad figyelmen kívül hagyni a fennálló kockázatot, főleg az automata parkolási manőver megkezdésekor” - magyarázza Forster. Az automata parkoló alkalmazások 2022 körül válhatnak széles körben is elérhetővé, így az új szenzor pont időben érkezik. Az érzékelő a jeleket egy központi feldolgozó rendszerbe küldi, amely lehet egy dedikált elektronikus vezérlőegység (ECU), de ezt egy létező ECU-ba is integrálni lehet, mint ahogyan például a légzsákvezérlő egységet is.

Még több felhasználási lehetőség

A Continental szerint a szilárd testekből eredő hangokat más alkalmazásokhoz is információforrásként lehet használni. Ha egy parkoló autón horpadás vagy karcolás keletkezik, ezt a CoSSy érzékelői egy időbélyeggel látják el. Az érzékelő jele a releváns kamerát is bekapcsolja, amely így fényképet készít az esetről, illetve felhívja a másik sofőr figyelmét az incidensre egy figyelmeztető hanggal, vagy úgy, hogy az információt egy okostelefonra küldi. Ezzel nemcsak a szándékos vandalizmus csökkenthető, hanem a véletlen, cserbenhagyásos károkozások is kiküszöbölhetők lennének. Így az autókölcsönző cégek is nagyon egyszerűen tudják ellenőrizni az autó sértetlen állapotát a bérelt jármű visszaérkezésekor.