Autók kulcs nélkül - Digitális járműkulccsá válik az okostelefon



A hagyományos kulcsok szerepét átvevő CoSmA technológia kimondottan felhasználóbarát, mivel a tulajdonosok elérhetik, kinyithatják, valamint be is indíthatják autójukat saját okostlefonukon keresztül anélkül, hogy azt elő kellene venniük. A rendszer központjában a digitális kulcs áll, ami tartalmazza a kívánt járműhöz kapcsolódó hozzáférési engedélyt. Egy appon keresztül az autó tulajdonosa egyszerre több digitális kulcsot is generálhat, valamint kezelhet, és ugyanakkor ezeket könnyedén megoszthatja családtagjaival és barátaival is. Továbbá a csomagküldő szolgáltatások akár közvetlenül a járműbe is kiszállíthatják az online rendeléseket. Amint a Continental felhőben helyet kapó háttérkulcskezelő rendszer megadja az engedélyt, a járműhöz máris hozzá lehet férni.



„A CoSmA rendszerrel az okostelefon egy digitális járműkulccsá változik. Nagy örömmel tölt el minket, hogy még több autógyártó integrálja a megoldást járműgenerációiba, melynek köszönhetően az autók kulcs nélküli működtetése egyre kényelmesebbé válik a saját okostelefon alkalmazásán keresztül” – mondja Johann Hiebl, a Continental Connected Car Networking üzleti egységének igazgatója. „Közösen tesszük meg ezt a teljesen digitális felhasználói élmény felé vezető következő lépést.”

A Continental PP CoSmA A Continental PP CoSmA

A Continental okostelefonos hozzáférési rendszerének alapverziója Bluetooth Low Energy-t (BLE) használ. A digitális kulcs legújabb generációjában azonban a Continental az ultra-szélessávú (UWB) technológiát is alkalmazza, amely nagyobb kényelmet és új funkciókat kínál. Az UWB és az UWB Bluetooth Low Energy (UWB-BLE) adó-vevő modulok lehetővé teszik azt, hogy az engedélyezett okostelefon a járműn kívül és belül is nagy pontossággal felismerhető legyen. A CoSmA megoldás fedélzeti architektúrája egy központi elektronikus számítógépes egységet is tartalmaz, melynek része egy csúcstechnológiás biztonsági elem is, amely garantáltan biztonságos módon képes tárolni bármilyen digitáliskulcs-alkalmazást. Amint az engedéllyel rendelkező okostelefon pozíciója pontosan beazonosításra kerül, a rendszer lehetővé teszi a jármű számára, hogy ajtói kinyíljanak, motorja pedig beindulhasson, mindezt anélkül, hogy az okostelefont elő kellene venni („érintés nélkül”). A telefon tehát a sofőr zsebében maradhat. A pontos helymeghatározás további, felhasználó-központú funkciókat is lehetővé tesz, például az okostelefonról irányított távoli parkolást. A megemelkedett kényelmi szint mellett az UWB technológiát alkalmazó okostelefon-alapú megoldás védelmet nyúlt a visszajátszásos (közbeékelődéses) támadásokon keresztül próbálkozó jogosulatlan hozzáférés ellen is, mely során az autótolvaj befogja és kiterjeszti a kulcs által kiadott jelet, hogy hozzáférést szerezzen.Több jól ismer vállalattal együtt a Continental nagy figyelmet fordít a járműhöz való hozzáférést lehetővé tevő UWB rádió szabvány alapvető fejlesztésére a Car Connectivity Consortium (CCC) társulás keretein belül. A CCC egy globális szabvány létrehozásán dolgozik, melynek középpontjában az érintés nélküli járműhozzáférés, valamint további UWB technológián alapuló járműlokalizációs-alkalmazások állnak. A célkitűzés az, hogy az összes okostelefon-modell és operációs rendszer kompatibilis legyen a technológiával.