A Balog Zoltán egyházkerületének ajándékozott kórház félmilliárdért vásárolhat munkaerőt

Kormos Olga
Kormos Olga

A Református Pulmonológiai Centrum – korábbi nevén Törökbálinti Tüdőgyógyintézet – közel 500 millió forintért vásárol egészségügyi szakszemélyzetet egyéves időtartamra.

Az állami egészségügyi rendszerben ritkán előforduló metódust alkalmaz a Törökbálinton található Református Pulmonológiai Centrum, amely fekvőbeteg (intenzív) ellátási szolgáltatásokra vásárol egy magánegészségügyi szolgáltató cégtől humán munkaerőt 12 hónapra. A vásárlás értéke pedig mindenképpen rendhagyónak számít.

Közel 500 millió forintot, egész pontosan 478 milliót fizet a Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerületnek ajándékozott egészségügyi intézmény a nyertes magáncégnek, a Luminal-Med Kft.-nek.

A versenyben még egy társaság, a Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Kft. indult, de alulmaradt.

A 2011-ben bejegyzett, szakorvosi járóbetegellátással és házi szakápolással foglalkozó céget egy orvos végzettségű magánszemély vezeti, tavalyi bevétele volt a legmagasabb. Míg 2022-ben még csak 32,4 millió, addig 2024-ben már 207,5 millió forintos forgalommal zárt, 12 milliós nyereséggel.

Az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben megjelent dokumentum szerint ennyi pénzért 8 egészségügyi dolgozó biztosítását vállalja a cég egy éven keresztül:

  • 1 szakorvosét hétköznap 8-16 óra közötti munkaidőben
  • 1 szakorvosét hétköznap ügyeleti időben 16-8 óra között
  • 1 szakorvosét hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0-24 óra között
  • 1 szakápolóét hétköznap 7-19 óra között (nappali műszak)
  • 1 szakápolóét hétköznap 19-7 óra között (éjszakai műszak)
  • 2 szakápolóét hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 7-19 óra között (nappali műszak)
  • 1 szakápolóét hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 19-7 óra között (éjszakai műszak).

A szakorvosoknál feltétel, hogy minimum egyéves intenzív ellátási szakmai gyakorlattal rendelkezzenek, vagy intenzív terápiás és/vagy aneszteziológiai szakorvosok legyenek. A szerződésben megjelölt kötelező 13 600 órán felül opcionálisan 4 000 óráról lehet még szó. A szakápolóknál a felnőtt intenzív szakápolói, vagy mentőtiszti képesítés a feltétel, és 22 000 órára szerződnek, amihez opcionálisan jöhet még 6 000 óra. De a kórház csak az alapmennyiség lehívására vállal kötelezettséget.

A kórház honlapja szerint egyébként folyamatosan keresnek munkaerőt: csecsemő- és gyermekápolót, betegszállítót, rehabilitációs, radiológus, tüdőgyógyász és klinikai onkológus szakorvost, ápolókat vennének fel. 

Az egyháznak történő átadáskor rendeletben rögzítették, hogy a pénzügyminiszternek (amely teendőit idén január 1-jétől a nemzetgazdasági miniszter látja el) 2024-ben és 2025-ben nem kevesebb, mint évi 500 millió forint pluszforrásról kell gondoskodnia az intézmény működéséhez. Ez az 500 millió forint pedig ezek szerint a szakemberhiány enyhítését szolgálja.

Számtalan ingatlant kapott ingyenesen a Református Egyház

2024. március 1-jével kapta meg az államtól teljesen térítésmentesen a Magyar Református Egyház a 310 ágyas, egykori Törökbálinti Tüdőgyógyintézetet. Az egyház tulajdonában van a Bethesda Gyermekkórház is, de az – egy kis kitérő után – már az alapítás óta a felekezet kötelékben volt.

Arra, hogy miért pont a Református Egyház – azon belül is épp a Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerület – kapta meg az egészségügyi intézetet, csak következtetni lehet. Hiszen tény, hogy mióta a jó kormánykapcsolatokkal rendelkező Balog Zoltán lett az egyházfő, több mint 50 ingatlant kaptak ingyenesen az államtól. Egy 2023. szeptemberi adatigénylés szerint  – amikor a Párbeszéd kikérte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől az egyházaknak ingyenesen átadott ingatlanok listáját 2010-ig visszamenőleg – kiderült, hogy Balog előtt tizenegy év alatt nyolc állami ingatlant kaptak a reformátusok, ám utána két és fél év alatt (2023 augusztusáig) 49 állami ingatlanra, összesen 13 milliárd forint értékben tett szert a református egyház. Azóta pedig ez a szám csak tovább nőtt – például az egykori Törökbálinti Tüdőgyógyász Centrummal. 

Mindenesetre az intézmény az átadás előtt az ország legsikeresebb kórházai közé tartozott, hiszen a második legnagyobb pulmonológiai és onkopulmonológiai centruma, ezenkívül országosan a második legnagyobb kapacitással működő alváslabora is itt működött, ami mind felnőtt-, mind gyermekvizsgálatokra alkalmas. Az országban elsőként itt vezették be a telemedicinás betegkövetést is. Ez az intézet egyben a felnőtt súlyos asztma- és interstitialis tüdőbeteg (ILD) centrum is, rendelkezik gyermekpulmonológiai osztállyal, amely olyan országos kiterjedésű feladatokkal rendelkezik, mint gyermek bronchológia, gyermek tbc, vagy gyermek cisztás fibrózis kezelése. A gyermek cisztás fibrózisban a legnagyobb centrum az országban. Országosan a második legnagyobb centrum a tüdőrák-kivizsgálásban és -kezelésben.

Információink szerint a tüdőgyógyintézet sosem tartozott a legnagyobb kórházi adósságokkal rendelkező intézmények közé. Mi több, 2023 szeptemberében a 34 millió forintos tartozásával a negyedik legkisebb hátralékkal rendelkező objektum volt.

A Magyarországon nyilvántartásba vett egyházak 915 milliárd forint bevételt könyvelhettek el 2022-ben, amiből 69 százalékot tettek ki az állami támogatások, az egyházaknak felajánlott egy százalékos személyi jövedelemadók pedig mindössze egy százalékot. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pedig 2024-ben csak a kisebb vallási közösségeket 121,2 millió forinttal támogatta. 

