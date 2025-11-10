3p
A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú Dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával. Hallgassa meg a beszélgetést, és tudja meg, hogyan veheti vissza az irányítást öregedési folyamatai felett!

A legújabb kutatások riasztó tendenciát tártak fel: egyre több 50 év alatti embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, és ezek hátterében a gyorsult biológiai öregedés és az anyagcsere-zavarok játszhatnak döntő szerepet. A kutatások szerint azoknál, akiknek biológiai kora – azaz szervezetük valós, sejtszintű állapota – meghaladja a kronológiai korukat, akár 50–60 százalékkal magasabb a rák kialakulásának kockázata, különösen a metabolikusan aktív daganatok – mint a vastagbél-, emlő-, máj- és hasnyálmirigyrák – esetében.

Így a biológiai életkor monitorozása új fejezetet nyithat a személyre szabott orvoslásban és a daganatok korai megelőzésében. A módszer hazai bemutatójára a Manager Egészség Konferencián került sor, ahol Dr. Balázs Anna ismertette a CMC Déli Klinika –„Élj hosszabban és jobban” Complex Longevity Programját.

A Klasszis Podcastban Dr. Balázs Anna részletesen beszélt a Complex Longevity Program fejlesztéséről, működéséről és arról, miként teszi lehetővé a modern bioinformatika és biomarker-elemzés, hogy mindenkinek saját biológiai egészségtérképe készüljön. Ez az új orvosi megközelítés nemcsak a megelőzés, hanem a tudatos, adatvezérelt egészségmegőrzés alapja is lehet – ahol a cél már nem csupán a hosszabb élet, hanem a több egészségben eltöltött év.

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg. 

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit pedig itt találja:

0:00 Beköszönés

0:35 Longevity program – Minőségibb és hosszabb élet, nem örök élet

1:35 Az egyénre szabott onkológiai szűréstől a komplex, személyre szabott orvoslásig

4:45 Prevenciós helyzetkép – Itthon és külföldön

6:35 Miért más a Déli Klinika Complex Longevity programja?

11:20 Fenntartható életmódváltás – A siker receptje

17:05 Mesterséges intelligencia az egészségügyben

23:45 Gyakorlati tudnivalók és első lépések

29:05 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Rendhagyó kezdeményezés a MOK-tól a választások előtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosít az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására.

Pintér Sándor: a kórházban hagyott csecsemők sorsa jövő tavaszig megoldódik

A belügyminiszter ahogy tavaly, úgy most is tartott egy előadást a Magyar Kórházszövetség konferenciáján.

Takács Péter a háziorvosok után az ápolókat sértette meg

Takács Péter a szakdolgozói kamarának írt válaszlevelében azt írta, ha az eddigi kilenc béremelés nem hozott változást a szakápolók létszámában, akkor a tizedik sem fog.

Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Mind több idős ember veszi igénybe a magánegészségügy szolgáltatásait, amelyekért azonban esetenként komoly összegeket kell kifizetni. Mit lehet tenni akkor, ha nem áll rendelkezésre ehhez a szükséges összeg? Szabad, érdemes ilyenkor hitelt felvenni? Egyáltalán, hitelezik a nyugdíjasokat a bankok? A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint vannak lehetőségek, de fontos a jó választás.

Nem hiszi el, melyik tej az egészségesebb

Itt a bizonyíték, hogy a magasabb zsírtartalmú tej miért egészségesebb.

Kunetz Zsombor: Vészhelyzetbe került az egyik legfontosabb sürgősségi centrum (frissítve)

Több orvos ott hagyta a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat, így Buda egyik legnagyobb sürgősségi centruma nem felel meg még a legalacsonyabb progresszivitású ellátóhelynek sem.

Új utat nyithatnak a rák kezelésében a COVID elleni mRNS vakcinák

Új utat nyithatnak a rák kezelésében a COVID elleni mRNS vakcinák

Erről a Texas Egyetem és a Florida Egyetem immunterápiával foglalkozó kutatói számoltak be.

Minden, amit a legújabb Covid-szörnyről, a Frankensteinről tudni lehet

Már csak ez hiányzott: szörnyről nevezték el a Covid legújabb mutánsát. Van-e okunk annyira félni tőle, amennyire rettegtek a horrortörténelem leghíresebb lényétől? Mary Shelley 1818-as alapművét egyébként Göncz Árpád fordította le 1977-ben.

Orbán Viktor aláírta: milliárdokkal lett gazdagabb reggelre az egészségügy

Orbán Viktor aláírta: milliárdokkal lett gazdagabb reggelre az egészségügy

Ezt is a friss Magyar Közlönyben olvastuk.

Jutott pénz mentőautóra: bejelentést tett az államtitkár

101 új mentőautót ígérnek az év végéig, ebből 20 sorakozott fel a Hősök terén.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

