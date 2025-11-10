A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A legújabb kutatások riasztó tendenciát tártak fel: egyre több 50 év alatti embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, és ezek hátterében a gyorsult biológiai öregedés és az anyagcsere-zavarok játszhatnak döntő szerepet. A kutatások szerint azoknál, akiknek biológiai kora – azaz szervezetük valós, sejtszintű állapota – meghaladja a kronológiai korukat, akár 50–60 százalékkal magasabb a rák kialakulásának kockázata, különösen a metabolikusan aktív daganatok – mint a vastagbél-, emlő-, máj- és hasnyálmirigyrák – esetében.

Így a biológiai életkor monitorozása új fejezetet nyithat a személyre szabott orvoslásban és a daganatok korai megelőzésében. A módszer hazai bemutatójára a Manager Egészség Konferencián került sor, ahol Dr. Balázs Anna ismertette a CMC Déli Klinika –„Élj hosszabban és jobban” Complex Longevity Programját.

A Klasszis Podcastban Dr. Balázs Anna részletesen beszélt a Complex Longevity Program fejlesztéséről, működéséről és arról, miként teszi lehetővé a modern bioinformatika és biomarker-elemzés, hogy mindenkinek saját biológiai egészségtérképe készüljön. Ez az új orvosi megközelítés nemcsak a megelőzés, hanem a tudatos, adatvezérelt egészségmegőrzés alapja is lehet – ahol a cél már nem csupán a hosszabb élet, hanem a több egészségben eltöltött év.

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit pedig itt találja:

0:00 Beköszönés

0:35 Longevity program – Minőségibb és hosszabb élet, nem örök élet

1:35 Az egyénre szabott onkológiai szűréstől a komplex, személyre szabott orvoslásig

4:45 Prevenciós helyzetkép – Itthon és külföldön

6:35 Miért más a Déli Klinika Complex Longevity programja?

11:20 Fenntartható életmódváltás – A siker receptje

17:05 Mesterséges intelligencia az egészségügyben

23:45 Gyakorlati tudnivalók és első lépések

29:05 Elköszönés

