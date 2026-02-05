A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

Az év 5. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Kapcsolódó cikk Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett A legtöbb influenzás Komárom megyében van.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

Jön az influenza?

Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban emelkedik.

Az 5. naptári héten a mennyisége 17 ellátási területen – Békéscsabán, Budapest Dél-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telepén, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen – volt kimutatási határ felett.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további emelkedése várható a következő időszakban – írták.

(MTI)