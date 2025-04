A csodagyümölcs, ami segítő kezet nyújthat az inzulinrezisztenciában

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Az inzulinrezisztenciát egyébként más natúr módszerekkel is érdemes megtámogatni, nehogy cukorbetegséggé alakuljon át. Egyesek akár így is ki tudnak lépni ebből az állapotból. Pár természetes jótanács :

Ebben még Románia és Bulgária is előttünk jár.

Kapcsolódó cikk Európa sereghajtói vagyunk: a magyarok számíthatnak a legrövidebb életre Ebben még Románia és Bulgária is előttünk jár.

Az inzulinrezisztencia diéta irányelve szerint naponta legalább 5 adag zöldség és gyümölcs fogyasztása javasolt, amiből hozzávetőlegesen 3-4 adag zöldség és 1-2 adag gyümölcs. Ebbe nagyszerűen bele lehet illeszteni a polifenol-tartalmúakat is, mint például az epret.

Tehát az epret igen hasznos beépíteni az úgynevezett inzulinrezisztencia étrendbe, amely segítséget nyújt abban, hogy a szervezetbe kerülő szénhidrátot a sejtek az inzulin által hatékonyabban tudják felvenni és hasznosítani, ezáltal javuljon a szénhidrát-anyagcsere. Az IR-diéta egyébként magában foglalja a mediterrán étrend alapelveit is, amiről régóta köztudott, hogy remek egészségvédő hatása van.

A cukorbetegség önmagában is súlyos egészségügyi probléma, ám egy nemrégiben lezárt kutatás újabb összefüggésre mutatott rá.

Kapcsolódó cikk Főként a nőket veszélyezteti a rák frissen felfedezett kockázati tényezője A cukorbetegség önmagában is súlyos egészségügyi probléma, ám egy nemrégiben lezárt kutatás újabb összefüggésre mutatott rá.

A piros bogyós gyümölcsök (áfonya, eper, szeder, ribizli, gránátalma, málna) egyébként is rendkívül fontos szerepet játszhatnak az inzulinrezisztencia természetes kezelésében, hiszen alacsony kalóriatartalmú, tápanyagban gazdag táplálékok, amely rostok és étrendi bioaktív polifenolok kiváló kombinációját tartalmazzák.

Nos, a szamócás időszak szignifikánsan javította a glikémiás kontrollt (ezek olyan mutatók, amelyek a cukorszint részletes értékei) és az összkoleszterin szintjét az eper nélküli időszakhoz képest. Ez már csak azért is jó hír, mert becslések szerint a lakosság több, mint harmadát érintheti a cukorbetegséget megelőző állapot, az inzulinrezisztencia.

Egy új amerikai kutatás most bebizonyította, hogy napi körülbelül 32 gramm fagyasztva szárított (liofilizált) szamóca fogyasztása 12 hét során csökkentette az inzulinrezisztenciát, javította a szénhidrát anyagcsere-mutatókat és csökkentette az összkoleszterin-szintet a cukorbetegséget megelőző állapotban élő embereknél – írja a sciencedirekt.com.

Azt már korábban is kimutatták, hogy a polifenolban gazdag bogyós gyümölcsök fogyasztása igen hatékony táplálkozási segítség több, úgynevezett kardiometabolikus kockázati tényező (elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsírszint együttes fennállása) javításában a felnőtteknél. Az eddigi vizsgálatokból azonban hiányzott az inzulinrezisztenciára való összpontosítás.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!