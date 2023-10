A CSOK Plusz kettős mérce a meddő nőknek?

Bár a CSOK Plusz-nak is vannak gyermekbetegségei, de már egy gyerek után is jár akár 50 millió forintos hitel 25 évre, 3 százalékos kamattal. Az is kiderült, hogy a CSOK Pluszt kizárólag a 41 év alatti házas nők vehetik fel, illetve 2025 végéig még a 12. hetet betöltött várandósság esetén is igényelhető, persze csak a terhesség igazolásával. Igen ám, de mivel a meddőségkezelésben résztvevő nőknél 45 év a korhatár, a CSOK Plusz mintha elfelejtkezett volna a negyvenpluszos nők egy részéről.

Orvosszakmai szempontból valójában korrekt a 41. életévnél meghúzott határ, hiszen itt tényleg a biológiai törvényszerűségeket figyelembevéve hozott döntést a kormány. Hiszen közismert, hogy a negyedik iksz után a nőknek jóval nehezebb teherbe esniük akár természetes úton, akár úgynevezett asszisztált reprodukciós eljárással.

Le sem vitték a korhatárt, de a CSOK Pluszba sem kerültek be a 41-45 év közötti lombikkezelésben részt vevő nők. Fotó: Depositphotos

Csakhogy a szakértők szerint a sokmilliárdos közpénzből finanszírozott lombikbébi-kezeléseket a nők 45 éves koráig végzik el ma Magyarországon (ami már jóval kevésbé veszi figyelembe a biológia törvényeit).

S azzal, hogy a 41-45 év közötti nőknek nem jár a CSOK Plusz, mintha a kormány is belátná, hogy 40 év felett már valóban alacsony a lombikkezelések sikerességi rátája.

A CSOK Plusz akár sikeres is lehet, ám egyes meddőségi szakértők szerint ettől még a negyven év felüli nők lombikbébi-kezelése továbbra sem fogja meghozni a várt eredményeket, egyszerű biológiai törvényszerűségek miatt. Ezt az ellentmondást oldaná fel egy olyan döntés, ami csak 40-41 éves korig finanszírozná a lombikbébi-kezeléseket – látszólag a CSOK Plusz is ebbe az irányba mutat.

Mégsem csökkentik a nők életkori határát

Épp ezért folyik évek óta az a szakmai vita, hogy csökkenteni kell-e az ingyenes meddőségi kezelésekben résztvevő nők életkori határát. A kormány ezzel sosem értett egyet, s most Pintér Sándorék minisztériumának új rendelete is ezt támasztja alá.

Továbbra is maradnak a 45 éves korig tb-finanszírozott asszisztált reprodukciós kezelések, sőt, még az ennél idősebb nőknek is ingyen elvégzik a beültetést, ha vannak már lefagyasztott embrióik.

„Pedig 37 éves kor után rohamosan csökken a női termékenység, ilyenkor már egy év halogatásnak is komoly jelentősége lehet. 45 év felett 10 kezelésből átlagosan egyetlenegy gyermek születik csak meg, de 43 évesen is csak 3-4 százalék esély van lombikkal a teherbeesésre” – mondta még három évvel ezelőtt Dr. Vesztergom Dóra, még jóval azelőtt, hogy megválasztották volna a Humánreprodukciós Igazgatóság élére.

A témára rálátó forrásunk szerint az életkor csökkentéséről szóló döntés azonnal 30 százalék körüli kapacitásbővítést jelentene a meddőségi centrumoknak és arra ösztönözné a nőket, hogy a családalapítást kezdjék el a 40 éves koruk előtt, amikor sokkal nagyobb az esély teherbeesésre.

Egybehangzó szakmai vélemények szerint ugyanis természetellenes életkori különbséget tenni a CSOK Pluszban résztvevő nők és a lombikbébi-kezelésekre váró betegek között.

A témában megkérdeztük a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, elképzelhetőnek tartják-e, hogy a novemberre ígért részletek kidolgozásánál tekintettel lesznek-e az életkor leszállítására, vagy a CSOK Plusz korhatárának felemelik-e 45 évre? Azóta a rendelettervezet megjelenésével az első kérdésünk okafogyottá vált, hiszen választ is kaptunk rá, ám a második felvetésre még várjuk a minisztérium válaszát. Amint megérkezik, frissítjük cikkünket.