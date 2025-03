A demenseket az út szélén hagyja a kormány?

Hornung ma már a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet felügyelő kormánybiztos, a korábban többször is beharangozott, és a demenciának a társadalomra egyre súlyosabb hatásai miatt szükségszerű tervezetről pedig azóta gyakorlatilag semmit nem lehet tudni – hívta fel a figyelmet a 24.hu.Holott közben megjelent a Belügyminisztérium gondozásában egy frissített dokumentum, ami elég látványosan szemlélteti, hogy már most milyen súlyos a demenciával élők és hozzátartozóik helyzete Magyarországon.

Szinte napra pontosan egy éve jelentette be Hornung Ágnes a Kulturális és Innovációs Minisztérium akkori családokért felelős államtitkára, hogy rövidesen a kormány elé kerülhet a Nemzeti Demencia Program tervezete a családtámogatási rendszer negyedik pilléreként.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!