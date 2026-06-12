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A dohányzás nem csak tüdőrákot, a HPV pedig nem csak méhnyakrákot okozhat

mfor.hu

A fej-nyaki daganatok korai felismerésének jelentőségére hívták fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán június 12–13-án megrendezendő nemzetközi fej-nyak onkológiai továbbképzés előtt tartott sajtótájékoztatón. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a fej-nyaki daganatok Magyarországon a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak: a daganatos halálozások közel 10 százalékáért felelősek a férfiaknál és majdnem 2,5 százalékáért a nőknél. Hozzátették: tartósan fennálló rekedtség, nyaki duzzanat, gombócérzés, idegentest-érzés vagy vérköpés esetén különösen fontos a mielőbbi szakorvosi kivizsgálás, főként a rizikócsoportokban.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika régiós szinten is kiemelkedő szakmai tudásközpont a komplex fej-nyak onkológiai ellátásban. Az intézményben a korszerű képalkotó diagnosztika, a fej- és nyaksebészet teljes műtéti spektruma, a rekonstrukciós sebészet, valamint a kemoterápiás és immunterápiás kezelések integrált formában, egy intézményen belül érhetők el. A klinikán három, nemzetközi licencvizsgával rendelkező fej-nyaksebész dolgozik, emellett koponyabázis-sebészeti, rekonstrukciós és fej-nyak endokrin sebészeti team is támogatja az ellátást.

Az intézmény az elmúlt években olyan komplex koponyabázis- és orbitasebészeti beavatkozások irányába is nyitott, amelyek korábban sok esetben nem voltak operálhatók vagy több szakterület közötti ellátást igényeltek. A klinika emellett a kezelést megelőző prehabilitáció, valamint a digitális betegút- és betegedukációs fejlesztések területén is úttörő szemléletet képvisel.

Nem csak az orvosok figyelmébe!

A szakmai képzés és a régiós tapasztalatcsere fontossága mellett a szakemberek abban is egyetértenek, hogy a betegség kapcsán széles körű társadalmi érzékenyítésre van szükség, hiszen a fej-nyaki daganatok társadalmi ismertsége továbbra is elmarad más daganattípusokétól, miközben ezek a betegségek jelentős népegészségügyi terhet jelentenek.

„Magyarországon minden tizedik daganatos halálozás hátterében fej-nyaki daganat áll. Tudatosítani kell, hogy a dohányzás nem csak tüdőrákot, a HPV pedig nem csak méhnyakrákot okozhat” – hangsúlyozta Prof. Dr. Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár.

Dr. Prekopp Péter, Prof. Dr. Tamás László, Dr. Dános Kornél és Kovács Krisztina
Dr. Prekopp Péter, Prof. Dr. Tamás László, Dr. Dános Kornél és Kovács Krisztina
Fotó: Semmelweis Egyetem

A fej-nyaki daganatok közé, többek között a szájüreg, a garat, a gége, az orrgarat és bizonyos nyálmirigyek daganatai tartoznak. A Global Cancer Observatory 2022-es magyarországi adatai szerint Magyarországon 1136 új ajak- és szájüregi, 815 gégerákos, 653 oropharyngealis (száj-garatüregi), 571 hypopharyngealis (alsó garati) és 76 nasopharyngealis (orrgarati) daganatos esetet jelentettek.

A fej-nyaki daganatok kiemelt kockázati tényezői a dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás, valamint a tartósan fennálló HPV-fertőzés, amely egyes oropharyngealis daganatokkal hozható összefüggésbe.

Prof. Dr. Tamás László szerint a laikus edukáció mellett az alapellátás szerepe is kulcsfontosságú a betegség korai felismerésében. A három hétnél tovább fennálló panaszok – például tartós rekedtség, nyaki duzzanat, gombócérzés, idegentest-érzés vagy vérköpés – esetén, akár gyulladásos eredetűnek tűnik az elváltozás, akár nem, fej-nyaki daganat lehetőségére is gondolni kell, és a beteget szakorvosi vizsgálatra kell irányítani.

„A korán felismert fej-nyaki daganatoknál ma már több esetben szájon keresztül végzett, minimál invazív műtéti megoldások is alkalmazhatók. Ilyenkor nincs szükség nagy feltárásra, a beteg gyorsabban regenerálódhat, és a kezelés a beszéd, a nyelés és az általános életminőség szempontjából is számottevően kedvezőbb lehet” – mutatott rá Dr. Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának habilitált adjunktusa, fül-orr-gégész.

Az elmúlt években a fej-nyaki daganatok gyógyszeres kezelésében is jelentős előrelépés történt. A korszerű immunterápiás megközelítések új lehetőségeket nyitottak az előrehaladott vagy kiújuló betegségek kezelésében, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyre szabott terápiaválasztás és az egyes kezelési modalitások összehangolása.

„Korábban minden beteg – a súlyos mellékhatások miatt korlátozott ideig – azonos kemoterápiás kezelést kapott fej-nyaki rákok kezelése kapcsán. Mára ez egy könnyen elérhető, személyre szabott, célzott kezelési koncepción alapuló protokollá nőtte ki magát, amely kedvezőbb mellékhatásprofil mellett jelentősen jobb túlélést biztosít a betegek számára” – hívta fel a figyelmet Dr. Prekopp Péter, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika tanársegéd/magyar tanulmányi felelőse, fül-orr-gégész, onkológus.

A szakemberek szerint a jövő egyik fontos iránya az immunterápia korai alkalmazása lehet, akár neoadjuváns terápiaként egyes műtéti beavatkozásokat megelőzően is, megfelelő betegkiválasztás mellett.

Dr. Dános Kornél kiemelte: az elmúlt években a képalkotó diagnosztika is jelentős szerephez jutott a fej-nyaki daganatok pontos stádiumbeosztásában. A CT-, MRI- és PET-CT-vizsgálatok segítségével ma pontosabban megítélhető a betegség kiterjedése, a nyirokcsomó-érintettség és az esetleges távoli áttétek jelenléte.

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