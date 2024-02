A Dunakanyarban sem engedik fenntartani az önkormányzat ügyeletét?

Tahitótfalu mellett másik hét település ellátását is biztosította az eddigi ügyeleti rendszer. Az új február elsején lépett életbe Pest vármegyében. Hogy a tahi ügyelet újra üzemeljen, Tahitótfalu és a környező hét település lakosai aláírásgyűjtésbe kezdtek, amit február végén a körzet országgyűlési képviselőjének, Vitályos Eszternek adnak át. „Három- négy nap alatt háromezer ember melléállt, és azóta folyamatosan gyűjtik az aláírásokat, elektronikusan is, és aláírópont gyűjtőket is létrehoztunk. Közel 30 üzlet és vállalkozó állt mellénk" – mondta Ádám Erik, a Dunakanyar Baráti Kör alapító tagja az ATV Híradónak.

Győrfi Pál ugyanakkor azt mondta: semmi ok az aggodalomra, az új ügyeleti rendszer korszerűbb, és hatékonyabb, mint a régi és Pest vármegyében is kifogástalanul működik.

Tahitótfalun is küzdenek. Fotó: Facebook

A napokban Budaörsön is azért kezdtek el küzdeni, hogy saját fenntartású ügyeletet működtessenek. Mint ismeretes, több, mint húsz év után bezárt a budaörsi orvosi ügyelet is, ami Törökbálinttal közösen üzemeltette a 24 órás ügyeleti ellátást a városban. A felnőtteket ezentúl Budakeszin, a gyerekeket Érden látják el. A két település polgármestere tovább fizette volna a magánszolgáltatót, hogy megmaradjon a helyi ügyelet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ennek nincs akadálya, mint mondta, „bele se tud szólni abba az állam, ha valaki egy magánegészségügyi rendelőt hoz létre, tehát erre az önkormányzatnak természetesen joga van". A budaörsi polgármester azonban nem érti a minisztert, hiszen a jogszabály ezt a feladatot kizárólagosan az Országos Mentőszolgálat körébe sorolja. Wittinghoff Tamás az ügyben levelet írt Gulyás Gergelynek.

Kapcsolódó cikk Túl messzire kell utazni a gyermekügyeleti ellátásért Február 1-jétől Pest és Fejér vármegyében is elindult az új alapellátási ügyelet. Pest vármegyében több települést hátrányosan érint az átalakítást.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt is elmondta, „az első napon Pest vármegyében 118 beteg kapott ellátást, négyen közülük telefonos, orvosi tanácsadással gyakorlatilag megoldották a problémát, 18 esetben a helyszínre küldtünk ügyeleti kocsit, és a beteg a lakásán kapta meg a szükséges ellátást. 96 beteg pedig valamelyik ügyeleti telephelyet kereste fel".

Sokan azt is kifogásolják, hogy Pest vármegyében már csak három gyermek ügyelet működik. Győrfi Pál szerint az ügyeletek vegyes ügyeletek, ez azt jelenti, hogy a gyerekeket akár felnőtt ügyeletre is be lehet vinni.