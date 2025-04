A gyógyszertárakban is megjelenhet a vámháború, drágulás formájában

Ezzel messzebb mentek, mint az a harminc gyógyszeripari vállalat, amely még április elején fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez a gyógyszeripar EU-s támogatásának újragondolását és az árpolitika – pontosan ki nem fejtett – felülvizsgálatát javasolva. Egy az ügyhöz közel álló uniós forrás szerint az EU vezetősége nem tartja jó ötletnek az amerikai árak átvételét, de azt igen, hogy azok sorvezetőként szolgáljanak az európai gyógyszerárak meghatározásában. A svájci Roche a napokban jelentette be, hogy 50 milliárd dollár értékben akar befektetésesek végrehajtani az Egyesült Államokban a következő öt évben. Más cégek, köztük az Eli Lilly, a Johnson & Johnson és a Novartis hasonló tervekről számolt be.

„Európa GDP-jének lényegesen kisebb arányát költi innovatív gyógyszerekre, mint az Egyesült Államok, aminek az az eredménye, hogy lemaradt a kutatási és fejlesztési, illetve a gyártási befektetésekben. Ezzel kockáztatja lakóinak egészségét” – mondta Soriot. Megszólalása előtt a svájci Novartis és a francia Sanofi a Financial Timesban megjelent nyílt levélben adott hangot hasonló véleményének. E szerint a gyógyszerek árának európai kontrollja árt az innovációnak és rontja a régió tőkevonzó képességét. Eközben az Egyesült Államok és Kína befektet az egészségiparba. A két cég azt javasolja, hogy az európai gyógyszerárakat kössék az amerikai nettó árakhoz, és visszafizetésekkel igazítsák ki a különbségeket.

Az európai gyógyszergyártók úgy vélik, az ő ágazatuk is van olyan fontos, mint a védelmi ipar, ezért ezt is olyan nagyvonalú támogatásokkal kellene erősíteni, mint a fegyvergyártást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!