A győri önkormányzat klímákat szerelt fel a helyi kórházra

Győr 2025. évi költségvetésének tárgyalásakor Pintér Bence polgármester és jelölőszervezete, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület kisebbségben lévő közgyűlési frakciója kiharcolta, hogy a Dézsi Csaba Andráshoz köthető Szívkatéterezés Győr Alapítvány helyett a győri kórházat támogassa az önkormányzat.

Győr városa így idén 30 millió forinttal támogatja a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat. A támogatásból 52 darab légkondicionálót szerelnek be a szakrendelőkbe. Ez pedig már a napokban, az augusztusi kánikula előtt meg is valósul.

„Ezzel is szeretnénk megköszönni azt a megfeszített munkát, amelyet az egészségügyi dolgozók végeznek szerte a városban.” – írja közösségi oldalán Pintér Bence.

Épp klímát szerelnek a győri kórházban

Fotó: Facebook

„Az önkormányzathoz tartozó egészségügyi alapellátás – tehát a háziorvosi rendszer – rendbetétele az önkormányzat kötelessége, és el is kezdtük a munkát ezen a fronton az elmúlt hónapokban.” – számol be helyi munkájukról a polgármester.

Rosinger Timea (TSZV) előterjesztése alapján ugyanis a győri önkormányzat 5 millió forintos praxiskezdési támogatást nyújt azon háziorvosoknak, akik vállalják, hogy legalább 5 évig biztosítják az alapellátást az adott, jelenleg csak helyettesítéssel ellátott praxisban. A támogatásra szintén 30 millió forintos keretösszeget különített el a városvezetés.

„Úgy látjuk azonban, hogy minden forintra szükség van az egészségügyben, még azon a területen is, amelynek fenntartása, finanszírozása és fejlesztése nem az önkormányzat feladata.” – kommentálja az állami egészségügy állapotát Pintér.



Győrben nem újkeletű, hogy az önkormányzat – nehéz helyzete ellenére – beszáll az állami feladatok ellátásába. 2024-ben Pintér Bence polgármester javaslatára megduplázták a rendőrségnek nyújtandó támogatást, mert a városvezető szerint a közbiztonság állapota ezt indokolta. 2025-ben is folytatja a győri városvezetés a közbiztonság rendbetételét a szűk pénzügyi keretéből: 15 millió forinttal támogatják a rendőrséget, ezen felül saját forrásból a város teljes kamerarendszerét még idén, körülbelül 60 millió forintból felújítják, a következő években pedig bővíteni is tervezik. A rendőrséget pedig a 15 milliós önkormányzati támogatáson felül a Versenyképes Járások Program forrásaiból, tehát a Győrtől elvont iparűzési adótöbbletből is támogatni szeretnék.