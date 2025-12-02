3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magánegészségügy Magyar Orvosi Kamara

A hálapénz helyett itt az új mumus

mfor.hu

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

„A hosszú műtéti várólista, a járóbeteg-ellátásban a hosszú várakozási idő, és az orvoshiány, ami miatt elégedetlenek a betegek az állami egészségügyi ellátással. 2018-ban még csak a kommentek 36 százalékában szólt erről, a pandémia alatt tovább emelkedett az elégedetlenek aránya, de a helyzet 2022-re és 2023-ra sem javult” – mondta Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellár-helyettese, volt egészségügyi államtitkár a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság Konferenciáján. 

A magyar betegek inkább fizetnek az ellátásért, csak kerüljenek hamarabb sorra. Úgy fogalmazott Ónodi-Szűcs Zoltán,

a paraszolvencia idején az orvos abban volt érdekelt, hogy a beteget “bevigye„ a kórházba, a hálapénz kivezetés után pedig abban vált érdekeltté az orvos, hogy a beteget “kivigye” a magánrendelőbe - írja tudósításában az Economx.

A probléma gyökere nem a magánellátás megerősödésében keresendő, hanem a dual practice vagyis a kettős jogviszony elterjedésében, ez lett az egészségügy rákfenéje. 

Állami és magán paralel
Állami és magán paralel
Fotó: DepositPhotos.com

Strukturális átalakításra van szükség az egészségügyben, az orvosok egy részének nem éri meg többet dolgozni. Ónodi-Szűcs azt mondta, ha a magánegészségügyi ellátásban egy forinttal többet is lehet keresni, mint az államiban, akkor oda mennek majd az orvosok.

Magyar Orvosi Kamara (MOK) felmérése szerint az orvosok többsége egyetért azzal, hogy társadalmilag igazságtalan helyzet alakult ki az állami és magánegészségügyi rendszer együttműködése során, szabályozásra van szükség.

„A rendszerváltás nem történt meg az egészségügyben, kivezettük a paraszolvenciát, de az oligarchák még mindig ott vannak, tevékenykednek, és csatornázzák a betegutaka” – mondta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

Újlaki Ákos, a Boston Consulting Group partnere szerint hiába szórunk csillámport az egészségügyre, hiszen nagyjából évek óta ugyanannyi Magyarország lakossága, jelentősen több forrás van az egészségügyi ellátásra, az orvosok száma is stagnál, mégsem változik az ellátás minősége. úgy véli, a magyar egészségügyi ellátórendszernek hatalmas infrastrukturális beruházási igénye van. A szakember úgy véli, hogy az alapellátásba sok pénzt kellene átcsatornázni, az orvosokat a fekvőbeteg-ellátásból pedig át kell terelni a járóbeteg-ellátásba. 

Míg korábban a paraszolvencia szőtte át az egészségügy mindennapjait, most ugyanez történik a kettős jogviszonnyal – mondta Ónodi-Szűcs Zoltán.

A konferencián elhangzott, hogy 2019-hez képest Magyarországon a fekvőbeteg-ellátás 92 százalékon teljesít, a járóbetegek ellátása pedig 96 százalékon áll, vagyis még mindig nem érte el az egészségügyi ellátórendszer teljesítménye a pandémia előtti adatokat. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nemcsak az egyházakkal és a KDNP-vel kell megvívnia harcát az egészségügyi államtitkárságnak a petesejt-donáció terén, hanem a szomszédos meddőségi klinikákkal is? Információink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a külföldi meddőségi centrumok pénzügyi megkeresései a magyar nőgyógyászok felé. Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke rendkívüli bizottsági ülést hívott össze a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

Hatezer HIV-fertőzött lehet Magyarországon

Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala, és államilag finanszírozott a hozzáférés a korszerű terápiákhoz, még mindig magas a későn kiszűrt betegek aránya, és alacsony a szűrési hajlandóság – mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

A budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg.

Kunetz Zsombor: magyar mentősöket toboroznak Csádba

Csádban, a magyar állam által telepített konténerkórházban kell civil betegeket, sérülteket ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel céloztak meg. A missziót a Hungary Helps szervezi.

Egészségügyi siker: már a csípőprotézis-műtétek is robotasszisztálttá váltak ezen a klinikán

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Vacognak az egyik budapesti kórházban

Több osztályról hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok az Irgalmasrendi Kórházban.

A Modernától érkezik a héten a Covid-vakcina

Jönnek a háziorvosokhoz a Covid-oltóanyagok, az infulenza elleni vakcinák pedig már egy ideje igénybe vehetők.

Elrozsdásodott a vezeték, napok óta nincs fűtés egy budapest kórházban

Elrozsdásodott a vezeték, napok óta nincs fűtés egy budapest kórházban

„Alternatív megoldásokkal” próbálnak fűteni.

Kitárulkozni egy idegen előtt – divat lett terápiára járni?

A lelkünket szakemberrel gyógyítani viszonylag új találmány – és tegyük hozzá, nem olcsó. De hogy ki mire költ, kinek mi a fontos, az egyéni döntés kérdése. Mennyibe kerülnek a kezelések és ki jár ma pszichológushoz? Körképünkben ennek jártunk utána.

Vigyázat! Új betegséget diagnosztizáltak Magyarországon

A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168