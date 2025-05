A hiányzó uniós pénzek miatt nincs melegvize a kisbéri mentőknek?

A kisbéri mentőállomáson január óta nincsen melegvíz, a Telex ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket az Országos Mentőszolgálatnak – a portál kérdésére megküldve az OMSZ azt közölte, hogy tervben volt, de mégsem tudott megvalósulni a mentőállomás felújítása a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren az uniós források elmaradása miatt, ráadásul januárban az állomás kazánja is elromlott, így a fűtést alternatív megoldásokkal kellett megoldani.

Az OMSZ egyúttal azt is közölte, hogy több mint harminc más mentőállomás az országban, a kisbéri állomás felújítását is az uniós források hiánya miatt nem lehetett kivitelezni – a Telex emlékeztetett, az uniós források elmaradása miatt meg nem valósuló egészségügyi beruházásokról Takács Péter egészségügyi államtitkár is sokat beszélt az elmúlt egy hónapban.