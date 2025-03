A hiszékenység ugyanúgy kezelhető, mint bármilyen betegség

A szakértők egy része ezt az ágazatot tartja az egészségügyi félretájékoztatás legnagyobb, egyben legjövedelmezőbb forrásának. Az egyik legfontosabb alapszabály, hogy a jó tanácsokat célszerű „a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” hozzáállással fogadni. Figyelni kell arra is, hogy a tanácsokat osztogató illetőnek van-e bármilyen egészségügyi szakmai végzettsége. Végül bármit hall és/vagy lát az ember, jól teszi, ha megnézi mi a tudományos konszenzus azzal kapcsolatban, amit a figyelmébe ajánlottak.

Jöhetnek a patikákban beadandó oltások – a szakmai irányelv szinte kész, s ha a jogszabályi változtatások is megvannak, Magyarországon is indulhat a pilot program.

Kapcsolódó cikk Indulhat a patikákban az oltás? Jöhetnek a patikákban beadandó oltások – a szakmai irányelv szinte kész, s ha a jogszabályi változtatások is megvannak, Magyarországon is indulhat a pilot program.

Az interneten végtelen mennyiségben találhatók egészségügyi tanácsok, amelyeket két csoportra osztanak a szakértők. Egyeseknek lehet némi gyógyító hatása, míg mások jó esetben bolondos hóbortnak tekinthetők. Az AP hírügynökség cikke szerint érdemes pár dolgot tisztázni ezen a téren. Az egészségügyi tanácsokat is adó influencerekről jó tudni, hogy sokszor kötnek szerződéseket vállalatokkal, hogy tisztes juttatásért promotálják a portékájukat. Ez nem jelenti azt, hogy nem hisznek azokban a termékekben, amelyeket ajánlanak, de azért érdekeltek abban, hogy azok jól fogyjanak a boltokban. A véleményvezérek pénzt kaphatnak azért, hogy kedvező képeket, videókat készítsenek egyes termékekről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!