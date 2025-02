A hosszú távú egészség kulcsa a prevenció

Fontos azzal is tisztában lennünk, hogy nem minden genetikai teszt egyforma, nem minden genetikai teszt klinikailag hasznos, ezért az ilyen típusú vizsgálatokat genetikai tanácsadónak kell javasolnia, aki képes elmagyarázni a vizsgálat célját, előnyeit és korlátait, a páciensre és családjára gyakorolt következményeit, valamint a vizsgálat értelmezését.

A genetikai vizsgálatok fontosságára néhány klinikai példa is van. Ilyen például a MYBPC3 gén patogén génváltozatának azonosítása, amely a hipertrófiás kardiomiopátia (hirtelen szívhalállal járó szívhiba) kockázatát emeli. E variáns minél korábbi azonosítása biztosítja, hogy a páciens mielőbb kardiológus szakorvost keressen fel tanácsadás és megfelelő nyomon követés céljából.

Nyilvánvaló, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatos szokások, mint például a rendszeres testmozgás vagy a kiegyensúlyozott étrend betartása, a dohányzás mellőzése elengedhetetlen, ha egészségesek akarunk lenni. Az is nagyon fontos, hogy évente járjunk a szükséges orvosi szűrővizsgálatokra, mivel ez segíthet az esetleges egészségügyi problémák azonnali felismerésében és kezelésében.

Ma már a prediktív beteginformációk birtokában, azaz az egyes személyek egyéni jellemzőinek ismeretében személyre szabható az orvosi ellátás, sőt, az életmódbeli szokásaik módosítása is lehetséges. Ezáltal megelőzhető vagy késleltethető a betegségek kialakulása, miközben javul az életminőség és az egészség megőrzése is.

Régen a betegeket panaszaik és tüneteik alapján gyógyították, s bizonyos jellegzetes panaszok, tünetek, jellemzők hátterében keresték az esetleges genetikai tényezőket is. Ma már sokkal modernebb megközelítést jelent, hogy a genetikai tényezőkből kiindulva, még egészséges állapotban, a betegségek panaszainak, tüneteinek kialakulása előtt tegyünk megelőző lépéseket, hogy – adott esetben – a betegség ki se alakuljon.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!