2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magyar Péter Pintér Sándor

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

mfor.hu

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

A kórházak és rendelőintézetek számának radikális csökkentése, a háziorvosi hálózat átszabása, nyitás a magánegészségügy felé – ilyen intézkedések is szerepelnek abban az egészségügyi reformtervezetben, amit a Belügyminisztérium megrendelésére a Boston Consulting Group készített még 2020-ban. A HVG szerezte meg a stratégiai átalakításról szóló dokumentumot, amit az Orbán-kormány közpénzből kifizetett, majd elsüllyesztett, a jogvédők pedig éveken át hiába próbálták kiperelni. A lap független szakértői szerint alkalmas lett volna szakmai-társadalmi vitára az eltitkolt javaslat, amit Hippokratész projektnek neveztek.

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett a nemzetközi BCG-nek, amelynek referenciája is volt, hiszen hasonlóképpen részt vett a szlovák egészségügyi rendszer teljes átvilágításában és újratervezésében.


Fotó: Facebook/Kulja András

A projekt a 2020-as adatokkal számolva azt tartalmazza: a 2019-ben meglévő 108 fekvőbeteg intézményből 70 maradt volna meg 2035-re. Ez 35 százalékos csökkenést jelent, ami az aktív ágyak számát tekintve 41 ezerről 27 ezerre történő redukáció. A járóbeteg intézmények száma 2019-ban 557 volt, ami 2035-re 221-re csökkent volna, ami 60 százalékos csökkenésnek felel meg. A lap több forrása egymástól függetlenül is azt valószínűsítette, hogy ez a drasztikus intézményi átstrukturálási terv lehetett az egyik oka annak, hogy a kormány nem akarta nyilvánosságra hozni a dokumentumot.

A HVG cikkére Magyar Péter is reagált:

A Belügyminisztérium anyaga szerint Orbánék szinte minden vidéki kisebb kórházat megszüntetnének. Orbánék terve szerint még nagyobb szerepet kapna a fizetős magánegészségügy… Több mint 350 millió forint közpénzen készítették Orbánék ezt a most kiszivárgott radikális kórházbezárási és szakrendelő megszüntetési tervet. A kormányzati források szerint a kórház- és szakrendelő bezárásra irányuló Orbán-terv végrehajtását a 2026-os választás után tervezik. A sajtó által most megszerzett anyagot Orbán Viktor 2030-ig titkosította.

- írta a Tisza Párt elnöke.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Az egészséges nagymama, nagypapa olyan, mint a lottóötös” – növelhetik-e az egészségügyi kiadások a GDP-t?

Szétesik a magyar egészségügy, de növelné-e a GDP-t a megmentése?

Befektetésként és költségként is tekinthet egy kormány az egészségügyi kiadásokra, de a megelőzés nem minden szempontból térül meg a GDP-adatokban. A Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

Nőnapi meglepetés: ezek a nők élnek tovább

A Nemzetközi Nőnapon itt egy jó hír: a veleszületett erősebb izmok összefüggésben állnak a nők élethosszával.

Elkeserítő fotókon a magyar egészségügy: így néznek ki a kórházak

Elkeserítő fotósorozat a magyar egészségügyről: így néznek ki a kórházak

Rengeteg kép érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felhívására. 

A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

A március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián mi más kerülhetne a fókuszba, mint a longevity, ez az egyre többször felmerülő egészségtudatos fogalomkör. 

Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Jönnek a virtuális páciensek

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168