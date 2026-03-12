A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A kórházak és rendelőintézetek számának radikális csökkentése, a háziorvosi hálózat átszabása, nyitás a magánegészségügy felé – ilyen intézkedések is szerepelnek abban az egészségügyi reformtervezetben, amit a Belügyminisztérium megrendelésére a Boston Consulting Group készített még 2020-ban. A HVG szerezte meg a stratégiai átalakításról szóló dokumentumot, amit az Orbán-kormány közpénzből kifizetett, majd elsüllyesztett, a jogvédők pedig éveken át hiába próbálták kiperelni. A lap független szakértői szerint alkalmas lett volna szakmai-társadalmi vitára az eltitkolt javaslat, amit Hippokratész projektnek neveztek.

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett a nemzetközi BCG-nek, amelynek referenciája is volt, hiszen hasonlóképpen részt vett a szlovák egészségügyi rendszer teljes átvilágításában és újratervezésében.



Fotó: Facebook/Kulja András

A projekt a 2020-as adatokkal számolva azt tartalmazza: a 2019-ben meglévő 108 fekvőbeteg intézményből 70 maradt volna meg 2035-re. Ez 35 százalékos csökkenést jelent, ami az aktív ágyak számát tekintve 41 ezerről 27 ezerre történő redukáció. A járóbeteg intézmények száma 2019-ban 557 volt, ami 2035-re 221-re csökkent volna, ami 60 százalékos csökkenésnek felel meg. A lap több forrása egymástól függetlenül is azt valószínűsítette, hogy ez a drasztikus intézményi átstrukturálási terv lehetett az egyik oka annak, hogy a kormány nem akarta nyilvánosságra hozni a dokumentumot.

A HVG cikkére Magyar Péter is reagált:

A Belügyminisztérium anyaga szerint Orbánék szinte minden vidéki kisebb kórházat megszüntetnének. Orbánék terve szerint még nagyobb szerepet kapna a fizetős magánegészségügy… Több mint 350 millió forint közpénzen készítették Orbánék ezt a most kiszivárgott radikális kórházbezárási és szakrendelő megszüntetési tervet. A kormányzati források szerint a kórház- és szakrendelő bezárásra irányuló Orbán-terv végrehajtását a 2026-os választás után tervezik. A sajtó által most megszerzett anyagot Orbán Viktor 2030-ig titkosította.

- írta a Tisza Párt elnöke.