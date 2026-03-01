5p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

A jó öregedés egészen bizarr titka

Kormos Olga
Kormos Olga

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

Az a felfedezés, hogy a bélmikrobiom az életkorral változik, olyan kutatásokat indított el, amelyek kimondják, hogy a „fiatalság forrása” bennünk lakozik.

A bélmikrobiom a baktériumok, gombák és vírusok összessége, amelyek nagyrészt a vastagbélben élnek. Ezek a mikrobák segítik az emésztést, és olyan molekulákat termelnek, amelyek befolyásolják a fizikai és pszichikai jóllétünket. A székletből vizsgálható mikrobiom összetételét azonban számos tényező befolyásolja, beleértve a genetikát, az étrendet, a környezetet, a gyógyszereket és az életkort – magyarázza Bill Sullivan mikrobiológia professzor a The Conversation-ban.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>
 

Annyi idős vagy, mint a bélflóraid

Az emberek leginkább az öregedés külső jeleivel foglalkoznak, mint például a ráncok és az őszülés, de mélyen bennünk mikroszkopikus változások is zajlanak. Az idősebb emberek bélmikrobái általában kevésbé sokrétűek, és több baktérium van bennük, amelyek elősegíthetik a gyulladási folyamatokat, valamint az öregedés egyéb tényezőit.

A mikrobiom változásai lekövetik az életkort, és ma már az algoritmusok megbízhatóan meg tudják jósolni egy személy életkorát a mikrobiom összetétele alapján.

Ám vannak kivételek ez alól a szabály alól. Az idősebb felnőttek és a jól öregedő, százévesek bélmikrobiomja jobban hasonlít a fiatalabbak bélmikrobiomjára. Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy a fiatalos mikrobiom fenntartása elősegíti az egészséges öregedést és a hosszú élettartamot.

Nem véletlen a kínai mondás: az egészség a bélben kezdődik
Nem véletlen a kínai mondás: az egészség a bélben kezdődik
Fotó: DepositPhotos.com

Annak megerősítésére, hogy a fiatalok mikrobái hogyan befolyásolják az öregedést, a tudósok egy székletmikrobióta-transzplantációinak nevezett technikát alkalmaztak. Ez az eljárás magában foglalja az illető bélmikrobiómájának elpusztítását, és a donor székletéből kinyert mikrobákkal való helyettesítését. Egy kutatás szerint a fiatal egér mikrobiotájának idős egérbe történő átültetése visszafordítja az életkorral összefüggő gyulladásokat a bélben, az agyban és a szemben. Ezzel szemben egy idős egér mikrobiotájának fiatal egérbe történő átültetése felgyorsítja ezeket az öregedési paramétereket.

A székletátültetés azonban nem kockázatmentes, ezért nem csak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is elsősorban csak bizonyos, a hagyományos kezelésekre nem reagáló, kiújuló bélfertőzések esetében végzik el, többek között a Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemen. De hazánkban már léteznek magáncégek is, amelyek erre specializálódtak.

A kutatókat a szigorú szabályozás arra késztette, hogy biztonságosabb és finomabb módszereket keressenek az időskori mikrobiom kialakítására.

A diéta és a testmozgás lassíthatja az öregedést

A megfelelő étrend és a testmozgás régóta összefüggésben áll a jobb öregedéssel és a hosszú élettartammal. Ezek az életmódbeli szokások többek között a bélflórára gyakorolt hatásuk miatt is előnyösek. Amit ugyanis az emberek megesznek – vagy nem esznek –, kimutatható hatással van a bélstruktúrájukra. Az amerikai étrend például, amely ultrafeldolgozott, magas cukor-, zsír- és sótartalmú, valamint alacsony tápanyag- és rosttartalmú élelmiszerekkel dúsított, napokon belül erodálja a mikrobiom sokszínűségét.

Merthogy a rosthiány az egyik fő oka a mikrobiom rossz öregedésének. Állatokon végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a rostkiegészítők javították az általános egészségi állapotot és 20–35 százalékkal meghosszabbították az élettartamot. Egy 2025-ös tanulmány szerint pedig az étrendben lévő rostmennyiség növelése akár 37 százalékkkal is növelheti az egészséges öregedés valószínűségét a nőknél. A rostok javítják az anyagcserét, az agy- és immunfunkciókat, miközben csökkentik a krónikus gyulladást. 

A másik fontos dolog a prebiotikumok köre, ide tartozik a legtöbb gyümölcs és zöldség, a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a diófélék és a magvak. A probiotikumok – mint például a joghurt és a kefir – élő mikrobákat tartalmaznak, amelyek szintén jótékony hatással lehetnek a bélmikrobiomra

Ezek mellett a rendszeres testmozgás is átalakíthatja az idősebb felnőttek mikrobiomját. Egy tanulmány kimutatta, hogy 50-75 év közötti emberek 24 héten át kardioedzésen vettek részt, és mikrobiomjuk egészségesebb baktériumokkal népesült be, vérükben pedig megemelkedett az öregedéssel járó, rövid szénláncú zsírsavak szintje.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>
 

A mikrobiom manipulálására szolgáló kezelések

Az egészséges életmódváltás tehát lassíthatja az öregedést. A tudósok most olyan kezeléseket is vizsgálnak, amelyekkel a bélmikrobiom testreszabható lenne. Erre az egyik lehetőség az úgynevezett posztbiotikumok, azaz a probiotikus mikrobák által termelt élettelen, de aktív vegyületek, amelyek hatékonyak. A másik – és talán furcsán hangzik –, hogy a mikrobiomot gyógyszerekkel, különösen antibiotikumokkal is módosítani lehet. 

Az úgynevezett „fágok” újabb lehetséges módszer lehet a mikrobiom egészségügyi célú manipulálására. A fágok erős vírusok, és a kutatók most azt vizsgálják, hogy felhasználhatók-e az egészségtelen öregedéssel járó bélbaktériumok eltávolítására.

Tehát rendkívül sokféle kutatás dolgozik azon, hogy az öregedést az egészséges mikrobiom ápolásával szebbé és hosszabbá tegye. Addig is érdemes azokat a módszereket is bevetni, amelyeknek irányítása a mi kezünkben van. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kunetz Zsombor: „Ritkán látni, hogy valaki ellen ennyire egységesen állna ki egy szakma”

Immár 500 pszichiáter írta alá azt a petíciót, amely azt szeretné elérni, hogy távolítsák el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről Ézsi Robint. 

Bár drága, de Magyarországon is kapható már a chikungunya-vírus elleni védőoltás

A Nemzeti Oltóközpontban lehet igényelni. 

A 80 milliós tőkeinjekció sem lesz elég a durván megugrott kórházi adósságokra

Január végére több mint 100 milliárd forintra rúgtak az egészségügyi intézmények adósságai.

gyógyszer

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

A Kaáli Intézetek alapító-vezetője, Dr. Kaáli Nagy Géza professzor szerint a nemrégiben megjelent meddőségi klinikák adatain alapuló elemzéssel valami nem stimmel. 

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

Összeomolhat a budapesti pszichiátriai ellátás

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a fővárosi pszichiáterek.

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Új jogkört kaphatnak a gyógyszerészek.

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Rengeteg a komoly probléma.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168