A kormány orvosinfluenszere: „Ha a miniszterelnök megbíz, én azért a kihívásért lehajolok”

Az első érdemi lépése az lesz, hogy, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, háromnegyedkészre formált, még kicsit alakítható javaslatokat nyújt be az egészségügyben általa szükségesnek tartott intézkedésekről.

Nagyobb sebességbe kell kapcsolni a magyar lakosság egészséggel kapcsolatos edukációjában. És ebben nagy szerepük lehet az orvos-influenszereknek is.

Véleménye szerint pozíciójával nem vált politikai termékké, mert olyan szakmai eredményeket akar letenni, amik a saját lábukon is megállnak. Arra azonban nem tudott válaszolni, miért van szükség külön miniszteri megbízottra Takács Péter egészségügyi államtitkár mellett. Abban viszont hisz, hogy érdemi befolyása lesz a betegelégedettség és a betegtájékoztatás fejlesztése területén.

„De ez most már kontraproduktív. Én ezért is indítottam el 2015-ben a Facebook-oldalamat. A kutatások azt mutatják, hogy sokkal jobb véleménnyel vannak azok a magyar egészségügyről, akik ellátást kapnak, mint azok, akik csak harmadkézből vagy a médiából értesülnek az egészségügyi hírekről” – tette hozzá.

Az orvos azt arról is beszélt, hogy szerinte a magyar egészségügyről a médiában megjelent negatív hírek felülreprezentáltak, mégpedig azért, mert a negatív hírekre jobban kattintanak.

