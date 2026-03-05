A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

Talán furcsa, de a kitolódott életkor önmagában nem jelent hosszabb, egészségben eltöltött időszakot. Bár a fejlett országokban az elmúlt évtizedekben a várható élettartam jelentősen nőtt, az egészségben megélt évek növekedése ennél lassabb ütemű volt. Ennek következménye egy hosszú, krónikus terheltséggel jellemezhető életszakasz, amely gazdasági szempontból a legköltségesebb.

Ez a költség nem egyetlen ponton jelenik meg. Az egészségügyben növekvő ellátási igényként, a biztosítóknál emelkedő kifizetésként, a vállalatoknál csökkenő teljesítményként és gyakoribb kiesésként, a családoknál pedig tartós gondozási teherként van jelen. Mivel a terhelés több rendszer között oszlik meg, ritkán összegzik egyetlen mérlegben.

A probléma súlyát tovább növeli, hogy a krónikus betegségek halmozódása ma már nem kizárólag időskori jelenség.

Az 50 év felettiek körében tömegesen fordul elő, de a kedvezőtlen kockázati pálya sok esetben már a 30–40-es életévekben kirajzolódik. Egy, a Global Burden of Disease adataira épülő elemzés szerint az 50 év alatti daganatok előfordulása 1990 és 2019 között 79,1 százalékkal nőtt világszerte, miközben a halálozás 27,7 százalékkal emelkedett. A szív-érrendszeri betegségek terhére vonatkozó nemzetközi előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a globális halálozás 2050-re elérheti az évi 35,6 millió főt a jelenlegi 20 millió fő helyett.

Ön is hallott már a longevity-ről?

A rossz hír az, hogy a kockázat tehát nemcsak jelen van, hanem rendszerszinten növekvő pályán halad — és egyre korábban jelenik meg az aktív életévekben.

Betegség-halmozódás a munkaképes populációban

Ha a betegség-halmozódás egyre fiatalabb életkorban alakul ki és a 40-50 éves kulcspozícióban lévő munkavállalókat is érinti, akkor ez már nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem fontos versenyképességi tényező is.

Az egymást erősítő társbetegségek hatására gazdasági értelemben egy olyan élethelyzet alakul ki, amelyben a munkaképesség fokozatosan romlik, a regeneráció lassul, a teljesítmény csökken, a betegszabadságok gyakoribbá válnak, és a hosszabb kiesések kockázata nő.

A vállalati oldalon ez több szinten is megmutatkozik: gyakoribb rövid távú hiányzások, hosszabb távú munkaképtelenség, csökkenő produktivitás, növekvő pótlási és betanítási költségek, valamint emelkedő biztosítási terhek. A legnagyobb veszteség sokszor nem egyetlen, látványos eseményhez kötődik, hanem a tartós, közepes intenzitású állapotromláshoz, amely évek alatt csökkenti a dolgozói működőképességet.

A rutinból végzett diagnosztika vakfoltjai

A klasszikus szűrőprogramok fontos szerepet töltenek be, ugyanakkor a legtöbb esetben továbbra is sokszor csak határértékekre és diagnózisokra épülnek. Ez azt jelenti, hogy mire egy menedzserszűrésen diagnózis formájában láthatóvá válik egy betegség, a folyamat rendszerint már előrehaladott, korlátozottan visszafordítható, és minden érintett számára jelentősebb költségekkel jár.

A nemzetközi egészséggazdasági modellek ezzel szemben arra világítanak rá, hogy a legnagyobb pénzügyi nyereség nem a késői állapotok kezelésében, hanem a romló biológiai pálya korai felismerésében rejlik. Amennyiben a kockázati mintázatok időben mérhetővé válnak, és ezekre célzott, strukturált döntések épülnek, hosszútávon mérsékelhető a költségteher, miközben javul az életminőség és meghosszabbítható az aktív, működőképes életszakasz.

Így a hangsúly nem a vizsgálatok számának növelésén van, hanem a struktúrán és az utánkövetésen: mérés, szakmailag megalapozott döntés, majd objektív visszamérés. Csak ebben a keretben válik a prevenció valóban értékelhetővé és finanszírozhatóvá.

A tavalyi Klasszis Menedzser Egészség Konferencián Dr. Balázs Anna, a Déli Klinika orvosigazgatója által bemutatott egyéni adatvezérelt komplex longevity programok pontosan ezt a szemléletet képviselik: lehetőséget biztosítanak arra, hogy a betegségkockázatok időben láthatóvá váljanak, és ebből szakszerű döntések, majd visszamérhető változások következzenek.

Az idei, március 26-án zajló Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián a „Longevity mint stratégiai erőforrás – mikor tesszük láthatóvá a biológiai kockázatot?" című szekció pedig arra keresi a választ, miként tehető a biológiai kockázat mérhetővé és értékelhetővé oly módon, hogy abból hosszútávon működő, finanszírozható és skálázható rendszer épülhessen. A megközelítés nemcsak egészségügyi és egészség-gazdaságtani szempontból releváns, hanem privátbanki, magánbiztosítói és vállalati, HR nézőpontból is — mert a biológiai kockázat ma már nem kizárólag egyéni ügy, hanem egyre fontosabb stratégiai gazdasági tényező.