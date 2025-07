A magyar tinédzsereket is elérte a riasztó trend?

„Szülőkkel, gyerekekkel, kamaszokkal foglalkozó társadalmi szervezetként számunkra ez a tragédia nemcsak megrendítő, hanem súlyos kérdéseket is felvet: hol vesztünk el emberség és algoritmus között? Mikor vált ennyire elmosódottá a határ a tartalomfogyasztás és az emberi felelősségvállalás között? Miért bénulunk meg, amikor nem sorozatot látunk a képernyőn, hanem egy valódi, kétségbeesett segélykiáltást?” – kérdezi aggódva a Felelős Szülők Iskolája Facebook-bejegyzésében.

Mint írják: a tinédzserek számára a digitális tér számukra nem külön világ – ez az életük része. Itt kérnek segítséget, itt mutatják meg a fájdalmukat. De gyakran itt is maradnak észrevétlenül. A szenvedés „tartalommá” válik – nézzük, követjük, de sokszor nem értjük meg. A Felelős Szülők Iskolája nem érti, hogy meddig nézzük még némán, ha valaki a szakadék szélén áll? Mennyi fiatalnak kell még meghalnia ahhoz, hogy ne csak nézők, hanem cselekvő társak legyünk?

Az esetről a Rendészeti Államtitkárság számolt be egy Facebook-bejegyzésben, de azóta kiderült, hogy az eset még áprilisban történt, amikor egy járókelő észrevette, hogy valaki lóg egy fán egy budafoki ingatlan területén. Az illető értesítette a hatóságokat az esetről.

A 18 éves fiatal úgy lett öngyilkos, hogy élőben közvetítette az incidenst.

Már nem is tudjuk, mit kéne tennünk krízishelyzetben?

Fotó: Depositphotos

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ügyben segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt indított nyomozást, és már több embert is azonosított, akik nem tettek semmit az öngyilkosság ellen, csak nézték a közvetítést.

A Btk. szerint segítségnyújtás elmulasztása miatt akár két év szabadságvesztés is kiszabható.

Kerestük a BRFK sajtóosztályát, van-e bármilyen fejlemény az ügyben, illetve hogy volt-e már ehhez hasonló ügyük, de nem osztottak meg semmilyen új információt lapunkkal, mindössze megerősítették a nyomozás tényét.

Nem újkeletű dolog, de egyre terjed

Az utóbbi időben megemelkedett az öngyilkossági cselekmények élő közvetítése a közösségi médiában, például a Facebookon, a TikTokon, a Weibón és más csatornákon, és számos országban kelt aggodalmat a fiatalok mentális egészségével kapcsolatban.

Egy 2021-es tanulmány szerint 50-100 ilyen eset történt már a világ különböző országaiban, de becslések szerint ennél magasabb is lehet a szám.

2025 elején például egy 19 éves indiai influenszer lány lett öngyilkos élő adásban, egy dél-koreai youtuber 2023 nyarán döntött úgy, hogy nyilvánosan vet véget életének. 2020-ben egy 19 éves brazil vlogger választotta a TikTok-ot élete utolsó napjának. Hogy csak pár esetet említsünk.

A Facebook vagy az Instagram szerepe az öngyilkosság megelőzésében már jó pár éve reflektorfénybe került, és egyes szakértők már akkor azt javasolták, hogy a közösségi médiát és a mobilalkalmazásokat fel lehetne használni az öngyilkosság megelőzésére a tragédiára utaló szavak és tettek kiszűrésével. De a különböző platformok által hozott intézkedések ellenére az öngyilkossággal kapcsolatos élő közvetítések előfordulása továbbra is kiemelkedő.

Érdemes tudni, hogy az öngyilkossági cselekmények élő közvetítése esetén a cselekvésre rendelkezésre álló idő nagyon rövid, ezért edukálni kellene a felhasználókat, hogy ha ilyen rossz előjelű élő közvetítéssel találkoznak, a következőket tehetik:

válaszolhatnak az illető bejegyzésére, vagy szavaira, amivel időt nyerhetnek

jelenthetik a bejegyzést hatóságoknál

ha jól ismerik az illetőt, felhívhatják vagy értesíthetik a krízisszolgálatokat, vagy bárkit a közelben, aki beavatkozhat.

Pszichológusok sürgetik, hogy a különböző közösségimédia-platformoknak kampányokat kellene futtatniuk, hogy felvilágosítsák a felhasználókat az azonnali cselekvés fontosságáról, ha ilyen esettel találkoznak, akár saját kezűleg, akár a közösségimédia-platformon való bejelentés révén.

Azonban kutatók szerint a közösségi média technológiája olyan gyorsan változik, és olyan újszerű kitettséget hoz létre a kamaszoknál, amelyek a közösségi média korszaka előtt nem voltak jellemzőek, így ezek a változások egyelőre meghaladják a kutatási erőfeszítéseket.

Átléptünk egy vonalat a digitalizációval

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint é vente több mint 720 000 ember hal meg öngyilkosság következtében, és ez a harmadik vezető halálok a 15-29 évesek körében.

Amerikai epidemiológiai tanulmányok arra utalnak, hogy a fiatalok öngyilkosságának előfordulása rohamosan növekszik a tengerentúlon. A 10 és 24 év közötti gyermekek és fiatal felnőttek öngyilkossági halálozási aránya 62 százalékkal nőtt 2007 és 2021 között az Egyesült Államokban. Bár a 2022-es adatok enyhe csökkenést mutattak, 2023-ban megint jelentősen több fiatal számolt be arról, hogy az előző évben öngyilkosságon gondolkozott.

Jonathan Haidt, a New York-i Egyetem szociálpszichológusának könyve, A szorongó nemzedék szerint az amerikai fiatalok körében növekvő öngyilkosságok számát a mentális egészségügyi válságot az okostelefonok tömeges elterjedése, a közösségi média és a függőséget okozó online játékok megjelenése idézte elő. Ő ezt „a gyermekkor nagy újrahuzalozásának” nevezi, és azt állítja, hogy szerinte már nem úgy működik a gyermekek idegrendszere, ahogyan még két-három évtizeddel ezelőtt is működött.

Bár Európában nincs ilyen drámai növekedés, mint a tengerentúlon, és Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000 és 2020 között a felére csökkent az öngyilkosságok aránya, de a 15-24 év közötti fiatalok körében lényegesen kisebb a javulás. 2020-ban pedig hosszú idő után először ismét emelkedett a befejezett öngyilkosságok száma – köszönhetően a Covid-járványnak is.

Ám az Eurostat legfrissebbnek számító adatai szerint az uniós országok közül 2021-ben még mindig Magyarország állt a harmadik helyen a legmagasabb öngyilkossági arányt tekintve (100 ezer lakosra vetítve 15,7 halálesettel). A lesújtó első helyet Szlovénia foglalja el (19,8 haláleset), a második helyet pedig Litvánia (19,5) szerezte meg.

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztálya által létrehozott Öngyilkosság ellen Alapítvány legfrisebb adatai szerint 1991 óta nem kevesebb mint 61 (!) százalékkal csökkent az öngyilkosságok száma Magyarországon, de 2023-ban így is 1593 öngyilkosság történt, ami napi 4,36 esetet jelent. A tragikus események jelentős részében, 1159 esetben férfiak voltak az áldozatok. A fiatal felnőttek körében (15-24 év) kisebb az arány, közöttük 3 és fél naponta lesz valaki öngyilkos. Ugyanakkor a fiatalok körében az öngyilkossági kísérletek száma magasabb.

Az elemzés arra is kitér, hogy 41 évre visszatekintve Magyaországon a leggyakoribb elkövetési mód az akasztás (a 18 éves fiatal is ezt a módszert választotta) – az esetek 57,4 százalékában így történt az öngyilkosság.

Van segítség

A Felelős Szülők Iskolája arra is felhívja a figyelmet, hoy a Kék Vonal ingyenes és anonim telefonszáma (gyermekeknek, fiataloknak: 116-111, szülőknek pedig: 116-000) bármikor (0-24) hívható, emellett a lelkisegélyszolgálat egy gyermekek számára létesített chatfelületet is üzemeltet a weboldalán (https://kek-vonal.hu/fiataloknak/chat). De akár a Sulinyugi, az UNICEF, a KórházSuli, a Hintalovon Alapítvány és a Vadaskert is segít megelőzni és segíteni a fiataloknak megtanítani, hogy milyen az Ő hatékony megküzdési stratégiájuk, stresszkezelésük.