A mesterséges intelligencia két új antibiotikumot talált fel

A mesterséges intelligencia két új potenciális antibiotikumot talált fel, amelyek elpusztíthatják a gyógyszerrezisztens gonorrhoeát és az MRSA-t – jelentették be kutatók.

A gyógyszereket atomról atomra tervezte az AI, és laboratóriumi, valamint állatkísérletek során elpusztították a szuperbaktériumokat. A két vegyületnek még évekig tartó finomításra és klinikai vizsgálatokra van szüksége, mielőtt felírhatók lennének – írja a BBC.

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) csapata azonban azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia elindíthatja az antibiotikumok felfedezésének „második aranykorát”. Az antibiotikumok elpusztítják a baktériumokat, de a kezelésnek ellenálló fertőzések ma már évente több mint egymillió halálesetet okoznak. A kutatók korábban már mesterséges intelligenciát használtak több ezer ismert vegyi anyag átvizsgálására, hogy azonosítsák azokat, amelyek potenciálisan új antibiotikumokká válhatnak.

Most épp antibiotikumokat talált fel az AI

Fotó: Pixabay

Az MIT csapata most egy lépéssel továbbment: generatív mesterséges intelligenciát használt antibiotikumok tervezésére a szexuális úton terjedő gonorrhoea és a potenciálisan halálos MRSA (meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus) ellen.

A Cell című folyóiratban megjelent tanulmányukban 36 millió vegyületet vizsgáltak, köztük olyanokat is, amelyek vagy nem léteznek, vagy még nem fedezték fel őket.

A tudósok úgy képezték ki a mesterséges intelligenciát, hogy megadták neki az ismert vegyületek kémiai szerkezetét, valamint azt, hogy azok lassítják-e a különböző baktériumfajok növekedését.

A mesterséges intelligencia ezután megtanulja, hogyan hatnak a baktériumokra a különböző molekuláris szerkezetek, amelyek olyan atomokból épülnek fel, mint a szén, az oxigén, a hidrogén és a nitrogén.