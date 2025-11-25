A Modernától érkezik a héten a Covid-vakcina

Elkezdték szállítani a háziorvosokhoz a Covid elleni vakcinákat – tudta meg a Népszava.

A lap szerint e hét elején szállítják ki a háziorvosokhoz a Covid-vakcinákat. Ebből idén 50 ezer adagot biztosít az állam térítésmentesen a felnőtteknek és 800 darabot valamilyen immunbetegségben szenvedő gyerekeknek.

Tavaly az akkori Covid elleni vakcinát mindössze 15 ezren kérték a háziorvosuktól. Az év során szinte hetente találtak covidost. Keczéry Attila zuglói háziorvos körzetében – mint a lapnak mondta – viszonylag sok a fertőzött. A jelenleg terjedő Nimbus-variáns legjellegzetesebb tünete a „borotvapengéhez” hasonlóan éles, szúró torokfájás, amely különösen a fertőzés korai szakaszában lehet intenzív, s rendszerint enyhe köhögéssel, orrdugulással, lázzal és izomfájdalmakkal jár együtt.

Bár sok helyen épp csökkenni kezdett, vagy stagnál a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben, és más országokhoz képest viszonylag későn érkezik a vakcina – de mégis lesz.

Ismét a Moderna lett a befutó

Fotó: DepositPhotos.com

Október elején készült körképünkből kiderült, hogy a többi országban már korábban beszerezték a vakcinákat: Kapcsolódó cikk A tavaly vásárolt Covid-vakcinák zöme az állam nyakán maradt Covid-vakcinákra írtak ki közbeszerzést.

A Covid-vakcinák vásárlására kiírt közbeszerzés eredménye szerint a nyertes ajánlat a Modernáé lett. Ugyanakkor ez volt az egyetlen ajánlat, hiszen az előző két évhez hasonlóan idén is csak a Moderna jelentkezett be a feladatra.

„A Moderna Netherlands B.V. tette az egyetlen, ezáltal az alkalmazott értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot” – írta értékelésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) október 31-én.

A 12 éves kortól adható vakcinákra a Moderna által ajánlott és az NNGYK által elfogadott ár bő egymilliárd, egészen pontosan nettó 1 001 000 000 forint. Ez azt jelenti, hogy az 50+5 ezer vakcináért adagonként 18 200 forintot fizetünk. A 6 hónapostól 12 éves korig adható 800 adag ára pedig 11 112 530 forint, ami adagonként 13 891 forint – ezt már a Telex számolta ki.