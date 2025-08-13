A MOK Orbán Viktorhoz fordul Takács Péter miatt

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Harcosok Órája című műsor 2025. július 31-ei élő műsorában megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását, egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálva a Magyar Orvosi Kamarát (MOK) – írja közleményében a MOK.

Az államtitkár a podcast-ban kijelentette, hogy a kormány küzd a szakmai szervezet ellen.

Ezzel Takács Péter újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában: a kamara demokratikusan választott vezetői után már az orvosi köztestület egészét támadja. Tevékenységével az orvosokba, ezáltal az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca képviselőjeként is annak erősítéséért kellene dolgoznia – írja a MOK.

Takács Péter lassan a szakmai tevékenységnél is többet politizál

Fotó: MTI

A Magyar Orvosi Kamara felszólítja Takács Péter államtitkárt, hogy az orvosi autonómia elleni támadásával hagyjon fel! Tartsa tiszteletben az orvosi hivatás egyetemes értékeit, a demokratikusan választott, a gyógyítás megfelelő feltételeiért, a szakma fejlődéséért és a betegellátás minőségének javításáért kiálló köztestületet ne támadja!

Tekintettel arra, hogy az államtitkár a kormányt képviseli, a MOK azzal a kéréssel fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy ne adjon teret kormányában olyan, az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációnak, melyre legutóbb a szocializmusban volt példa Magyarországon.