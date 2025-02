A NEAK fizesse ki a műtétek reális árát a kórházaknak – javasolja a DK

"Amikor a betegek azzal szembesülnek, hogy hosszú hónapokat kell várni egy-egy műtétre vagy orvosi beavatkozásra, akkor a műtéteket finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) igazgatója a kórházakat hibáztatja, amiért nem hívják le a várólisták csökkentésére fenntartott állami pénzkeretet – mondta csütörtökön Komáromi Zoltán, a DK országgyűlési képviselője, egészségügyi szakpolitikus.

Véleménye szerint a szörnyű igazság az, hogy a NEAK szándékosan kevesebb pénzt fizet a műtétekért a kórházaknak, mint amennyibe valójában kerülnek. Ezért a kórházak csak az adósságuk növelése árán tudnák csökkenteni a várólistákat.

Komáromi Zoltán a várólistákat szeretné megrövidítani a javaslattal

Fotó: Facebook

A Demokratikus Koalíció követeli, hogy a NEAK fizesse ki a műtétek reális árát a kórházaknak, hogy csökkenthessék a műtéti várólistákat. Az Orbán-kormány a saját hibáéiért ne a munkájukat lelkiismeretesen végző orvosokat és az adósságoktól fuldokló kórházakat tegye felelőssé.

Mindezt arra reagálva közölte a DK, hogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára az atv-nek azt mondta: a kormány mindig többet tervez be a költségvetésben a várólista csökkentési beavatkozások keretére, mint amit igénybe vesznek a kórházak. Azt is hozzátette, erre 2025-ben is 5 milliárd szerepel a büdzsében, és ez jóval fölötte van annak, mint ami a kórházak igénye az elmúlt években volt.