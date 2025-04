A Putyint díszpolgárrá avató egyetem kabinetfőnöke lett az Oltóanyaggyár újabb vezetője

Bár a 2020 decemberében alapított Oltóanyaggyár Zrt. még mindig nem kezdte meg a termelést, már a harmadik vezérigazgatót nevezték ki az élére 2025. február 2-án, Dr. Mészáros József személyében.

Az első vezérigazgató Dr. Prépost Eszter Anna volt, aki még egy évig sem maradt, őt követte Dr. Pázmány Tamás András, aki több mint három évig töltötte be a vezetői tisztséget. Mindketten budapestiek, az új vezérigazgató azonban nemcsak hogy Debrecenben is lakik, de számtalan más tisztséget is betölt a városban.

Dr. Mészáros József a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, a Debreceni Egyetem kabinetfőnök főigazgatója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának a tagja, valamint számos cégben érdekelt. Többek között a H-Insulin Gyógyszerfejlesztő Kft. ügyvezető-társtulajdonosa, az Oxo-Pharm Kutatás-Fejlesztési Kft. ügyvezető-társtulajdonosa, a Libafood Tech Kutató, Termelő és Forgalmazó Kft. ügyvezetője.

Az Oltóanyaggyár új vezérigazgatója már a jelenlegi, sokak szerint vitatható 2013-as rektorválasztás (amelyen Szilvásy Zoltán lett a befutó) előtt is a Debreceni Egyetem gazdasági tanácsában ült. De akkor az egyetem vezetésébe a Kósa Lajos polgármestersége idején létrehozott városi holding, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezetői kerültek, akik egytől egyik Kósa bizalmasainak számítottak.

Az Index egykori cikke szerint a holding korábbi elnök-vezérigazgatójának, Mészáros Józsefnek ekkor hoztak létre új pozíciót az egyetemen, ő lett a kabinetfőnök-főigazgató.

Mészáros József tehát már bőven az egyetemen dolgozott, amikor több tanszék tiltakozása ellenére Putyinnak egyetemi díszpolgári címet szavazott meg a szenátus. És ő volt az, aki egyenként akarta behívatni „elbeszélgetésre” az ellenkező oktatókat, ám az érintettek ezt megtagadták. Sokan azt mondták: ez a módszer az ötvenes években volt divatos. A Népszava 2017-es cikke részletesen beszámolt arról, hogy a megjelent 40-50 embernek a kabinetfőnök kérdőíveket osztott ki, mire felháborodtak. Volt, aki látványosan kettétépte a papírt, mások nem válaszoltak, s akadt, aki aláírás nélkül adta vissza a kitöltött kérdőívet.

Mások pedig felszólították Mészárost, tolmácsolja a távol maradó Szilvássy Zoltán rektor felé, hogy kérjen nyilvánosan bocsánatot az általa megsértett, „szerencsétlen, világtalan, tehetetlen” balfácánoknak nevezett egyetemi oktatóktól.

Végül Putyin díszpolgári címét az egyetem nem vonta vissza – még akkor sem, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022 februárjában. Azzal érveltek, hogy aki nem veszi át személyesen a címet, az nem jogosult annak viselésére.

Egyre többen dolgoznak a szellemgyárban

Ugyan az Oltóanyaggyár oltóanyagok gyártására (lenne) hivatott, főtevékenysége 2025 januárjáig is alapvetően más volt. Nevezetesen, épületipari projekt szervezése, de most itt is változás látható az Opten adatai szerint. Év elejétől ugyanis az ingatlanfejlesztés lett az Oltóanyaggyár Zrt. főtevékenysége.

Az Oltóanyaggyár 2024-es számai még nem jöttek ki, de 2023-ban úgy, hogy még nem is működött, 191 millió forintos nyereséggel zárta az évet. A dolgozók létszáma is egyre nő, 2021-ben 12, 2022-ben 22, 2023-ban 35, az Opten jelenlegi adatai szerint most már 43 fő dolgozik ott.

A kormány a költségvetési törvényben 2024-re 16,1 milliárd forintot különített el az Oltóanyaggyárra, de a 2025-ös költségvetésben a befejezendő nagy értékű beruházások között nem szerepel a gyár átadása.

2024 októberében a Népszava érdeklődésére a Debreceni Egyetem azt mondta, hogy a debreceni Nemzeti Oltóanyaggyár ügyében még mindig „további előkészítési, tervezési” folyamatokat végeznek.

Nemrég pedig Hadházy Ákos országgyűlési képviselő a helyszínen is járt: „Pár hete újra megnéztem a Nemzethy Oltóanyaggyárat Debrecenben, amire elköltöttek már vagy 55 milliárdot és aminek már három éve működnie kellene. Nos, pont úgy néz ki, mint amikor másfél éve ott jártam… Egy elhagyatott csarnok, amihez még út sem vezet” – posztolta Hadházy.

Orbán Viktor három éve még arról beszélt, hogy 2022 végén Magyarország már exportálni fogja a koronavírus elleni vakcinát, miután az oltóanyaggyár alapkövét a Covid-járvány kitörése után letették Debrecenben. Az eseményen Palkovics László akkori innovációs és technológiai miniszter akkor azt mondta, a tervezett moduláris oltóanyaggyár évente mintegy 20 millió darab különböző típusú vakcinát tud majd előállítani. Kijelentette, hogy 2022 augusztusában már állni fog az üzem, az év végén pedig Szputnyik, majd Sinopharm vakcina gyártásával fognak kezdeni.